Ballad of Antara: Neues Dark Fantasy-Action-RPG mit krachendem Trailer für PS5 angekündigt

Ballad of Antara:

Freunde düsterer Action-RPGs, aufgepasst! Mit "Ballad of Antara" wurde im Rahmen der aktuellsten State of Play-Ausgabe genau ein solcher Titel angekündigt. Nachfolgend fassen wir die ersten Infos für euch zusammen.

Im Rahmen des jüngsten State of Play-Events wurde mit „Ballad of Antara“ ein brandneues Dark Fantasy-RPG für die PlayStation 5 angekündigt. Entwickelt wird das Spiel vom chinesischen Team von TipsWorks Studio. Als Publisher fungiert das in Singapur ansässige Unternehmen Infold Games. Erscheinen soll das Spiel für mehrere Plattformen, einschließlich der PS5. Den Announcement Trailer könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Allzu viele Details sind gegenwärtig zwar noch nicht bekannt, doch Spielern und Spielerinnen soll eine gefährliche Reise durch eine finstere Welt erwarten. Während ihr euch auf die Suche nach verlorenen Essenzen macht, müsst ihr euch auch überwältigenden göttlichen Kreaturen entgegenstellen. Die Wurzel allen Übels scheint dabei in der Vergangenheit zu liegen. In der fernen Vergangenheit scheinen die Pfeile der Zeit verrutscht zu sein, was massive Konsequenzen hat.

Erkundet die unbekannte Seite der Welt

Nun müsst ihr in „Ballad of Antara“ die unbekannte Seite der Spielwelt erkunden, denn dort sollen die verschwundenen Essenzen verborgen sein. Doch das scheint noch nicht alles zu sein, denn auch ein mysteriöser Nebel soll eine prominente Rolle im Dark Fantasy-Action-RPG spielen. Mit den göttlichen Kräften sollt ihr jedoch dazu in der Lage sein, die verlorenen Essenzen zurückholen und gegen den Nebel vorgehen zu können.

Darüber hinaus bietet der erste Trailer zum kommenden PS5-Game einige beeindruckende Bilder und krachende Action. Ausgehend vom Video scheint es im fertigen Spiel verschiedene Waffen zu geben, etwa Schwerter und Bögen.

„Ballad of Antara“ befindet sich gegenwärtig für die PlayStation 5 und weitere Plattformen in Entwicklung. Der Release des Dark Fantasy-Action-RPGs ist für 2025 geplant.

Wie gefällt euch der Announcement Trailer zu „Ballad of Antara“?

