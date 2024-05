Concord: PVP-Shooter mit Cinematic Trailer und Gameplay enthüllt – Termin bekannt

Neben dem neuen „Astro Bot“-Abenteuer präsentierte Sony auf der gerade stattfindenden State of Play ein cinematisches Video und Gameplay zu „Concord“. Hier haben wir es mit dem Live-Service-Shooter von Firewalk Studios zu tun, die seit April 2023 zur PlayStation-Familie gehören.

Von einer „Liebeserklärung an ein aufstrebendes Sci-Fi-Abenteuer“ ist die Rede. Stellt euch auf eine PVP-Erfahrung ein, die ihr in der First-Person-Ansicht erlebt. In einer farbenfrohen Science-Fiction-Welt treten fünf gegen fünf Spieler an. Ihr dürft aus einer breiten Palette an sogenannten Freegunnern und Rollentypen auswählen. Insgesamt gibt es 16 Stück. Jeder davon hat andere Fähigkeiten und ermöglicht einen komplett anderen Spielstil.

Dem Game Director zufolge soll sich jedes Einloggen wie der Start eines neuen Abenteuers anfühlen. Jede Partie, die ihr angeht, soll eine Chance für eine weitere Geschichte darstellen. Soziale Funktionen spielen hierbei eine wichtige Rolle.

„Concord“ wurde auf dem PlayStation Showcase im Mai letzten Jahres enthüllt:

Vorbestellungen sind ab dem 6. Juni dieses Jahres möglich, um am Beta Early Access teilzunehmen. Schon nächste Woche folgen Details zu den verschiedenen Editionen.

Der Release findet dann am 23. August für PS5 und PC statt. Weil es sich um ein Live-Service-Projekt handelt, sind nach der Veröffentlichung zahlreiche Updates geplant. Alle davon sind kostenlos und führen neue Inhalte ein. Darunter befinde sich Freegunner, Karten, Modi, Filmsequenzen.

Schaut euch jetzt den Reveal Cinematic Trailer und das Gameplay zu „Concord“ an:

