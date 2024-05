Dungeons & Dragons: Kreatives Update – Serie erscheint nicht mehr bei Paramount+

Die Rollenspiel-Marke „Dungeons & Dragons“ ist derzeit wohl besonders wegen dem irre erfolgreichen „Baldur’s Gate 3“ wieder in aller Munde. Nachdem im letzten Jahr mit „Honor Among Thieves“ ebenfalls ein Kinofilm basierend auf dem Spiel Kritiker und Zuschauer überzeugen konnte, sollte auch noch eine Live-Action-Serie folgen.

Diese sollte insgesamt acht Folgen haben und über den Streaming-Dienst Paramount+ ausgestrahlt werden. Nun wurde von der Plattform jedoch bestätigt, dass die Show dort nicht mehr erscheinen wird.

Am Donnerstag berichtete die Webseite Deadline davon, dass Paramount+ die geplante Live-Action-Serie aus seinem Programm genommen hat. Auf Nachfrage der Kollegen von IGN bestätigte der Streaming-Dienst diese Angaben.

Allerdings scheinen die Würfel für die Show noch nicht endgültig gefallen zu sein. Hasbro, Inhaber von Wizards of the Coast und damit auch der Marke „Dungeons & Dragons“, gab an, ein „kreatives Update“ an der Serie vorzunehmen. Danach soll das Projekt anderen Studios zum Kauf angeboten werden.

Die Live-Action-Serie wurde ursprünglich von Paramount+ bestellt. Die Pilotfolge wurde von Rawson Marshall Thurber geschrieben, dem Regisseur von „Wir sind die Millers“, „Central Intelligence“, „Skyscraper“ und „Red Notice“. Thurber sollte auch bei der ersten Folge Regie führen. Wie Deadline berichtet, betreffen die kommenden Änderungen an der geplanten Show jedoch auch das Kreativteam.

Hasbro setzt weiterhin auf die Marke

Hasbro ist jedoch weiterhin bestrebt, eine Live-Action-Serie als Teil eines breiteren „D&D“-Universums auf die Beine zu stellen. Zu diesem sollen der 2023 erschienene Kinofilm „Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves“ sowie die Show „The Twenty-Sided Tavern“ gehören, die derzeit am Broadway läuft.

Außerdem denkt das Unternehmen schon jetzt über einen neuen Teil der Spielereihe „Baldur’s Gate“ nach. Die Entwickler von Larian gaben an, weder an einer Fortsetzung noch an einer Erweiterung zu „Baldur’s Gate 3“ arbeiten zu wollen. Daher sondiert Hasbro derzeit die Lage und spricht mit Partnern über ein mögliches „Baldur’s Gate 4“.

Quelle: Deadline, IGN

