God of War Ragnarök: PC-Version angekündigt – Termin, Trailer und Details zu den Features

Wie erwartet nutzte Sony die gestrige "State of Play"-Ausgabe, um die PC-Version von "God of War: Ragnarök" offiziell anzukündigen. Wir liefern euch den ersten Trailer und Details zu den technischen Verbesserungen auf dem PC.

Zu den Ankündigungen, die Sony im Rahmen der aktuellen „State of Play“ vornahm, gehörte unter anderem die PC-Version von „God of War: Ragnarök“.

Überraschend dürfte diese allerdings nicht kommen. Bereits kurz vor dem Start der Show wies der bekannte Leaker „billbil-kun“ nämlich auf eine bevorstehende Ankündigung hin. Nun ist die PC-Version von „God of War: Ragnarök“ also offiziell. Begleitet wurde die Enthüllung zum einen von einem ersten Trailer, den wir unterhalb dieser Meldung zur Ansicht für euch eingebunden haben.

Darüber hinaus lieferte uns Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog Details zu den technischen Verbesserungen und Features, die „God of War: Ragnarök“ auf dem PC bietet.

Variable Bildraten, Upscaling und mehr

Wie die letzten PC-Portierungen der PlayStation Studios unterstützt auch „God of War: Ragnarök“ variable Bildraten und eine native 4K-Auflösung. Somit könnt ihr je nach Leistung eures PC die für euch passende Framerate wählen. Im Bereich der Upscaling-Technologien machten die Entwickler von Nixxes Software ebenfalls keine halben Sachen.

Hier bietet euch „God of War: Ragnarök“ auf dem PC eine vollständige Integration von Nvidias RTX Deep Learning Super Sampling (DLSS), AMDs FidelityFX Super Resolution (FSR) oder Intels XeSS (Xe Super Sampling). Die Upscaling-Techniken ermöglichen euch höhere Grafikeinstellungen und Ausgabe-Auflösungen.

Auch an Nutzer von Widescreen-Bildschirmen wird gedacht, wie Sony betont: „Genießt die atemberaubende Schönheit der neun Welten in Widescreen-Panoramen mit Ultra-Widescreen-Unterstützung in 21:9 und Super-Ultra-Widescreen-Unterstützung in 32:9.“

Für Diskussionen dürfte die Tatsache sorgen, dass „God of War: Ragnarök“ auf dem PC einen PSN-Account voraussetzt. Zumal wir es hier mit einer reinen Erfahrung für Einzelspieler zu tun haben.

Valhalla, Pre-Order-Boni und eine digitale Deluxe Edition

Weiter geht aus der offiziellen Ankündigung hervor, dass die PC-Version neben dem Hauptspiel den „Valhalla“-DLC enthält. Der kostenlose DLC erschien Ende 2023 für die PlayStation-Konsolen und bietet spielerisch eine klassische Roguelite-Erfahrung mit kleineren Überraschungen. Auch Missionen, die selbst erfahrene Gamepad-Akrobaten gehörig fordern, sind mit von der Partie.

Wer die PC-Version von „God of War: Ragnarök“ vorbestellt, erhält kosmetische Extras in Form von Kratos‘ „Schneewehe-Rüstung“ und Atreus‘ „Schneewehe-Waffenrock“. Abschließend stellte Sony eine digitale Deluxe Edition vor, die neben dem Spiel an sich die folgenden Inhalte bietet.

Kratos‘ Düstertal-Rüstung

Atreus‘ Düstertal-Kleidung (kosmetisch)

Düstertal-Klingengriffe für die Chaosklingen

Düstertal-Axtgriff für die Leviathanaxt

Offizieller digitaler Soundtrack zu God of War Ragnarök

Digitales „Dark Horse“-Mini-Artbook

Die PC-Umsetzung von „God of War: Ragnarök“ erscheint am 19. September 2024 für Steam und im Epic Games Store.

