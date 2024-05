Infinity Nikki: Gameplay zum Open-World-Anziehspiel für PS5 – Beta kommt

Ein neuer Trailer lässt euch einen genaueren Blick auf "Infinity Nikki" werfen. Was die titelgebende Heldin auf ihrer Reise so erlebt, könnt ihr euch hier anschauen.

Eines der vielen Spiel auf Sonys gestriger State of Play war „Infinity Nikki“. Dieses Open-World-Anziehspiel stammt vom chinesischen Entwicklerstudio Papergames. Die Ankündigung erfolgte im November 2022.

Erlangt verschiedene Outfits mit magischen Kräften

Mit der titelgebenden Nikki begebt ihr euch ins Miraland, wo ihr die Geheimnisse des Stylings lüften müsst. Dabei erweckt ihr magische Kräfte, die sich in den verschiedenen Outfits verbergen. Freut euch auf eine Reise voller Spaß.

Sammelt fleißig Materialien, um neue Outfits zu erstellen. Anschließend müsst ihr euch passend anziehen, damit ihr für die anstehende Herausforderung gewappnet seid. Manches Kostüm lässt euch fischen, ein anderes wiederum durch die Umgebung schweben.

Hier eine Übersicht der bekannten Outfits:

Schwebe-Outfit: Schwebt mühelos über allerlei Hindernisse.

Schwebt mühelos über allerlei Hindernisse. Reinheits-Outfit: Erzeugt magische Kugeln, mit denen ihr dämonische Kreaturen retten könnt.

Erzeugt magische Kugeln, mit denen ihr dämonische Kreaturen retten könnt. Gleit-Outfit: Lässt euch auf einer Blume durch die Luft gleiten.

Lässt euch auf einer Blume durch die Luft gleiten. Schrumpf-Outfit: Schrumpft Nikki, um durch enge Passagen zu kommen. Ihr steuert hier Momo (siehe oben), auf dessen Kopf sie sich setzt.

Für Aufmerksamkeit sorgte die Beteiligung von Kentaro Tominaga, der früher an der ikonischen „The Legend of Zelda“-Reihe arbeitete. Zum Beispiel war er beim überaus beliebten Ableger „Breath of the Wild“ als Director tätig. Daher sind große und abwechslungsreiche Schauplätze zu erwarten, beispielsweise „Zelda“-typische Schreine.

Es handelt sich hierbei nicht um eine neue IP, sondern bereits den fünften Ableger der „Nikki“-Reihe. Die vorherigen Titel erlangten in Deutschland jedoch so gut wie keine Aufmerksamkeit.

„Infinity Nikki“ befindet sich für PS5, PC und mobile Geräte in Entwicklung. Wenn ihr das Game selbst mal testen möchtet, müsst ihr euch noch bis zum dritten Quartal dieses Jahres gedulden. Dann soll auf der PS5 ein Beta-Test stattfinden.

Die Klickzahlen der State of Play zeigen auf jeden Fall: Es besteht ein recht großes Interesse am Open-World-Titel. Mit 210.000 Klicks gehört der Trailer zu den meistgesehenen der ganzen Show.

Schaut euch das Video nun selber an:

