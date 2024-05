Larian Studios: Neues Projekt heißt Excalibur – Chef hat keine Ahnung, was es ist

Die Entwickler von Larian arbeiten nach "Baldur's Gate 3" an gleich zwei neuen Projekten. Eines davon trägt den Codenamen "Excalibur", wie nun in einem Interview verraten wurde.

Die belgischen Entwickler der Larian Studios werden weder an einer Erweiterung, noch an einer Fortsetzung des beliebten Rollenspiels „Baldur’s Gate 3“ arbeiten. Dies gab der Gründer und Chef des Entwicklers, Swen Vincke, im vergangenen März auf der GDC 2024 an.

Stattdessen werkelt das Studio an gleich zwei neuen Projekten. Eines davon trägt den Codenamen „Excalibur“, wie Vincke und der Lead Writer Adam Smith nun in einem Interview verrieten. Allerdings habe man noch keine Ahnung, was daraus eigentlich entstehen soll.

Vincke bestätigt Codenamen

Mit den Kollegen von GamePressure sprachen Swen Vincke und Adam Smith kürzlich über „Baldur’s Gate 3“ und kommende Titel des Studios. Die Entwickler arbeiten neben den neuen Projekten auch an weiteren Verbesserungen für ihr beliebtes Rollenspiel. Als nächstes steht für „Baldur’s Gate 3“ Patch #7 an, der unter anderem verbesserte böse Enden zu dem Spiel hinzufügt.

Während des Gesprächs bestätigte Vincke, dass das nächste Projekt von Larian den Codenamen „Excalibur“ tragen wird. Die Bezeichnung tauchte bereits in einem Vortag des Studio-Gründers auf der „Digital Dragons“-Konferenz Anfang des Monats auf. Außerdem ist Excalibur der Name des Welpen, den Vincke kürzlich adoptierte.“Während des Gesprächs bestätigte Vincke, dass das nächste Projekt von Larian den Codenamen „Excalibur“ tragen wird. Die Bezeichnung tauchte bereits in einem Vortag des Studio-Gründers auf der Digital Dragons Konferenz Anfang des Monats auf. Außerdem sei Excalibur der Name des Welpen, den Vincke kürzlich adoptierte.

„Wir haben Ideen, wir haben viele kleine Fragmente“

Allerdings scheinen sich die Entwickler derzeit noch nicht so ganz sicher zu sein, an was sie da eigentlich arbeiten. In dem Interview wurde gefragt, ob es bereits etwas über „Excalibur“ zu erzählen gibt. „Wir arbeiten daran“, gab Swen Vincke lachend an. „Wenn wir brutal ehrlich sind, versuchen wir herauszufinden, was zum Teufel es ist.“ Er erzählte weiter, dass man „Ideen“ habe, und „viele kleine Fragmente“.

Weiter wollten sich die Entwickler jedoch nicht in die Karten schauen lassen. Die Kollegen von GamePressure hakten weiter nach, ob das neue Projekt etwas mit der Welt von Rivellon oder Divinity zu tun hat. Es gebe doch sicherlich weitere Geschichten über die Charaktere von „Original Sin 2“ zu erzählen. „Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht“, lachte Swen Vincke. Der Larian-Chef hatte zuvor angegeben, dass sein Team „definitiv“ die Geschichte der „Divinity: Original Sin“-Reihe fortsetzen wolle.

Quelle: GamePressure, GamesRadar

Weitere Meldungen zu Larian Studios.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren