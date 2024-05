Marvel Rivals: Für PS5 und Xbox Series X/S angekündigt – Trailer zeigt Multiplayer-Schlachten

Nach einer Reihe von Gerüchten wurde “Marvel Rivals” im März für den PC angekündigt. Konsolenspieler blieben zunächst außen vor. Allerdings schrieb NetEase in einer FAQ-Übersicht, dass weitere Plattformen untersucht werden. Im Rahmen der State of Play erfolgte in der vergangenen Nacht schließlich die finale Ankündigung einer PS5-Fassung.

Konsolenexklusiv für die aktuelle Sony-Hardware erscheint “Marvel Rivals” jedoch nicht. Zwischenzeitlich wurde auch eine Veröffentlichung für die Xbox Series X/S bestätigt. Auf allen Plattformen können sich Spieler schon bald in eine geschlossene Beta stürzen. Auch ein Trailer steht zur Ansicht bereit.

PlayStation-Spieler erhalten ein besonderes Kostüm

Die geschlossene Beta von “Marvel Rivals” soll Anfang Juli starten. Weitere Details folgen kurz vor dem Start des Tests, der Spieler in Europa, Nordamerika und in weiteren Regionen ansprechen soll.

Während detaillierte Informationen bald folgen dürften, können sich Spieler auf der PS5 auf einen besonderen Bonus einstellen: Sie erhalten das Outfit “Scarlet Spider” am Tag der Veröffentlichung von “Marvel Rivals”.

Auf PlayStation-Spieler wartet ein besonderes Outfit.

Während man sich der geschlossenen Betaphase nähert, freue man sich auf das direkte Feedback der Community und den Austausch mit den Spielern, kommentierte Ethan Wang, Senior-Vizepräsident von NetEase, die Ankündigung der Konsolenversion und der Beta von “Marvel Rivals”. Damit soll das “bestmögliche Superhelden-Erlebnis” geschaffen werden.

Im Mehrspieler-Shooter kämpfen zwei Teams mit jeweils sechs Spielern gegeneinander. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Klasse und ihren Helden zu wählen, wobei bestimmte Charaktere über einzigartige Teamfähigkeiten verfügen. Daher sei es wichtig, eine durchdachte Strategie zu entwickeln, um das Team optimal zusammenzustellen.

Zahlreiche Universen stoßen aufeinander

Was ist über die Handlung bekannt? Der gnadenlose Konflikt zwischen dem autoritären Herrscher Doctor Doom und seinem kommenden Widersacher aus dem Jahr 2099 hat dazu geführt, dass zahlreiche Universen in der Zeitströmungsverschränkung aufeinanderprallen und dadurch neue Welten und Konflikte entstehen, die noch erkundet werden müssen. Dabei bekämpfen sich Superhelden und Superschurken aus dem gesamten Multiversum.

“Marvel Rivals” erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC. Einblicke in das Spiel liefert der folgende Trailer, der im Rahmen der State of Play enthüllt wurde. Auch auf dem PlayStation-Blog ist das Spiel ein Thema. Der Produzent Stephen Wu meldet sich dort zu Wort und teilt sein Wissen.

