Metal Gear Solid Δ Snake Eater: Späterer Release, Collector’s Edition & baldige Details – Gerücht

Den Start in das Wochenende versüßte uns der bekannte Leaker und Insider "billbil-kun" mit neuen Gerüchten zu "Metal Gear Solid Δ: Snake Eater". Diese drehen sich um den Releasezeitraum und eine Collector's Edition zum Remake.

Auch in dieser Woche entpuppte sich Dealabs‘ „billbil-kun“ als verlässliche Insiderquelle und sagte die bevorstehende Ankündigung der PC-Version von „God of War: Ragnarök“ korrekt vorher.

Für uns Grund genug, einen Blick auf seine aktuellen Aussagen zu „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ zu werfen. Zum einen drehen sich die Angaben des Leakers und Insiders um den möglichen Releasezeitraum des „Metal Gear Solid 3“-Remakes. Während sich Konami hier noch nicht festlegen wollte, bestätigte ein Line-Up-Trailer von PlayStation im Januar, dass das Remake 2024 erscheinen soll.

Laut „billbil-kun“ könnte sich daran allerdings etwas geändert haben. Wie der Leaker ausführt, deuten die Angaben eines „globalen Vertriebsriesen“ darauf hin, dass „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ möglicherweise verschoben wurde.

Erscheint das Remake erste 2025?

Den Angaben von „billbil-kun“ zufolge aktualisierte der nicht näher genannte „Vertriebsriese“ den Release-Platzhalter von „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ kürzlich auf den 31. Dezember 2025. Dies deute auf eine Verschiebung auf das Jahr 2025 hin. Allerdings merkte „billbil-kun“ weiter an, dass er die mögliche Verschiebung bislang nicht mit einer zweiten Quelle verifizieren konnte.

Dementsprechend sei Vorsicht geboten. Möglicherweise könnten die Verantwortlichen von Konami aber schon in Kürze für Klarheit sorgen. Den Informationen des verlässlichen Leakers zufolge soll uns der Publisher in den nächsten zehn Tagen ein Update zu „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ liefern.

Dieses könnte am 6. Juni 2024 oder auf dem Eröffnungsevent zum Summer Game Fest 2024 am 7. Juni 2024 erfolgen. Da das Update laut „billbil-kun“ mit dem Start der Vorbestellungen von „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ einhergeht, könnte Konami in der Tat über einen möglichen Releasezeitraum sprechen.

Kostspielige Collector’s Edition geplant?

Abschließend gibt der Leaker an, dass Konami neben der Standardfassung von „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ auch eine kostspielige Collector’s Edition zum Remake plant. Diese soll für die PS5 sowie die Xbox Series X/S erscheinen und mit dem stattlichen Preis von 199,99 US-Dollar zu Buche schlagen.

Informationen zu möglichen Inhalten liegen derzeit noch nicht vor. Doch auch diese könnten in den nächsten Tagen folgen, sofern sich die Gerüchte um ein baldiges Update zu „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ bewahrheiten. Da „billbil-kun“ zu den verlässlichsten Insidern der Branche gehört, können wir aber wohl davon ausgehen, dass seine Aussagen auch dieses Mal Hand und Fuß haben.

„Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Arbeit.

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren