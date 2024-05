Monster Hunter Wilds: Erster offizieller Trailer enthüllt Gameplay und Story-Einblicke

Seit der Ankündigung von „Monster Hunter Wilds“ im Dezember 2023 ist es still um das Capcom-Game geworden, doch im Rahmen der jüngsten State of Play-Ausgabe erschien endlich der erste offizielle Trailer zur Monsterhatz. Im dreiminütigen Video erhalten wir nicht nur einen ersten Einblick in die Story des Action-RPGs, sondern bekommen auch massig Gameplay-Material sowie natürlich massig Monster in allen möglichen Größen und Formen zu sehen.

Apropos Story: Im Rahmen der Geschichte des Action-Rollenspiels schließt ihr euch einem Forschungstrupp an, der das Verbotene Land erkunden soll. Weitere Informationen sind zwar noch Mangelware, doch die Macher versprechen einen nahtlosen Übergang von Cutscenes und Gameplay. Außerdem dürfen sich Fans bei der Geschichte über eine Neuerung freuen, denn erstmals wird der Jäger, also der Protagonist, komplett eingesprochen!

Die Reise ins Unbekannte

Gemeinsam mit eurer Betreuerin Alma, einem Mitglied der Gilde, ihrem Partner Palico und einem geheimnisvollen Kind wagt ihr euch in „Monster Hunter Wilds“ hinaus ins Unbekannte. Laut Capcom soll das Action-RPG mehrere Biome bieten. Der erste Schauplatz, auf den wir einen Blick erhaschen können, sind übrigens die Windward Plains. Hierbei soll es sich um eine riesige Region handeln, die sowohl Wüsten als auch Felsformationen und Graslandschaften beinhaltet.

Jeder Abschnitt der Spielwelt wird dabei von Monster bevölkert, die sich perfekt an ihre Umgebung angepasst haben. Hierzu zählen Bestien in allen erdenklichen Formen und Größen, von umherwandernden Ceratonoths über kleine Dalthydons bis hin zu pflanzenfressenden Wyvern. Solltet ihr den Nervenkitzel gegen besonders mächtige Monster suchen, keine Angst: Auch gewaltige Biester wie die Doshaguma werden im fertigen Spiel enthalten sein.

Monster Hunter Wilds scheint nicht nur eine größere Spielwelt als seine Vorgänger zu bieten, sondern soll mit dieser auch neue Maßstäbe setzen:

Damit ihr im Kampf gegen diese großen Monster nicht chancenlos seid, wurde das bewährte Gameplay der Reihe in „Monster Hunter Wilds“ um einige neue Features erweitert. Hierzu zählen beispielsweise die Seikrets, eine neue Art von Reittieren. Während ihr auf ihnen durch die Spielwelt reitet, könnt ihr übrigens auch verschiedenen Aktionen nachgehen, etwa dem Schärfen eurer Waffe. Außerdem erlauben es euch Seikrets, zu einer Sekundärwaffe zu wechseln.

Die 14 bekannten Waffentypen der Spieleserie kehren in „Wilds“ natürlich zurück und wurden um neue Funktionen erweitert. Capcom ging hier zwar noch nicht näher ins Detail, hat dafür jedoch verraten, dass es neue Spielmechaniken geben soll. Hierzu zählt unter anderem der Fokus-Modus. Dieser erlaubt es euch, präziser zu Zielen und die Schwachpunkte eurer Beute noch genauer ins Visier zu nehmen. Außerdem dürft ihr euch auf die Hakenschleuder freuen, die euch neue Aktionen ermöglicht. Besitzt ihr einen Speicherstand aus „World“ und/oder dessen Erweiterung „Iceborne“, erhaltet ihr übrigens digitale Goodies.

„Monster Hunter Wilds“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Ein genauer Releasetermin des Action-RPGs ist noch unbekannt.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu „Monster Hunter Wilds“?

