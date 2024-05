Path of Exile 2: Couch-Coop & Hilfen inklusive – Das Action-RPG erscheint für die PS5

Path of Exile 2:

Wie die Entwickler von Grinding Gear Games bekannt gaben, erscheint das Action-Rollenspiel "Path of Exile 2" auch für die PS5 und die Xbox Series X/S. Mit diversen Features und Anpassungen soll auf den Konsolen für eine runde Spielerfahrung gesorgt werden.

Im Rahmen der aktuellen „State of Play“ stellte uns Sony diverse Titel vor, die in diesem Jahr für die PS5 erscheinen. Die Entwickler von Grinding Gear Games nutzten das Event ebenfalls, um eine Ankündigung vorzunehmen.

Wie das im neuseeländischen Auckland ansässige Studio bekannt gab, wird das Action-Rollenspiel „Path of Exile 2“ genau wie sein Vorgänger den Weg auf die Konsolen finden. Die Umsetzungen für die PS5 sowie die Xbox Series X/S erscheinen parallel zur Vollversion für den PC. Weiter geht aus der Ankündigung hervor, dass die Entwickler in der Konsolenfassung von „Path of Exile 2“ diverse Anpassungen vornahmen.

Mit diesen möchte Grinding Gear Games dafür sorgen, dass auch der PS5 und der Xbox Series X/S eine runde Spielerfahrung geboten wird.

Controller-Unterstützung, Couch-Coop und mehr

Beispielsweise gestaltete das Team das HUD und das Gameplay so, dass ihr „Path of Exile 2“ auch mit einem Controller barrierefrei spielen könnt. Darüber hinaus versprechen die Entwickler diverse Ingame-Hilfen, die ihr optional zuschalten könnt. Hier geht es beispielsweise um ausführliche Beschreibungen für die Waffen, die komplexen Statuswerte oder die spielerischen Grundlagen an sich.

Zu den weiteren Features gehört der kooperative Multiplayer-Modus. Dieser unterstützt auf allen Plattformen sowohl das Crossplay als auch einen lokalen Couch-Coop. Partner im lokalen Coop können sich entweder mit ihrem eigenen Konto anmelden, um Zugriff auf ihre Charaktere zu erhalten, oder sich als Gast anmelden.

Plattformübergreifende Spielstände sind ebenfalls mit von der Partie.

„Als wir darüber nachdachten, was einen guten Grund darstellen würde, Path of Exile auf der Couch zu spielen, wussten wir, dass viele Leute es genießen würden, mit ihren Freunden im Koop-Modus zu spielen“, meint Game Director Jonathan Rogers.

„Dies ist tatsächlich eine Funktion, die viele Spiele heutzutage einfach nicht mehr bieten. Aber es ist etwas, das ich persönlich wirklich liebe.“

Geschlossene Beta für den PC und die Konsolen geplant

„Path of Exile 2“ erscheint in Form eines Free2Play-Titels. Um vor dem Release mögliche Fehler aufzuspüren und Feedback zu sammeln, plant Grinding Gear Games auf dem PC und den Konsolen eine geschlossene Beta. Wann die Beta startet, verriet das Studio in der Ankündigung leider nicht.

Des Weiteren betont Grinding Gear Games, dass „Path of Exile 2“ einsteigerfreundlicher ausfallen wird als der erste Teil. Allerdings ohne etwas von seiner Komplexität einzubüßen. Der Nachfolger bietet eine brandneue Kampagne mit sechs Akten, ein Skill-Edelstein-System, zwölf Charakterklassen und eine neue „Dual-Specialise“-Funktion für den passiven Skill-Tree.

Laut den Entwicklern wird „Path of Exile 2“ seinen Vorgänger nicht ersetzen. Stattdessen verspricht das Studio einen Support für beide Titel.

