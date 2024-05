PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat Sony eine neue „State of Play“-Episode ausgestrahlt. Dabei wurden einige Titel enthüllt, die bald erscheinen werden, wie etwa ein neues „Astro Bot“-Abenteuer. Auch wurde bestätigt, dass „God of War: Ragnarök“ und „Until Dawn“ bald für den PC veröffentlicht werden.

Das war es jedoch noch nicht mit den anstehenden Ankündigungen. Denn in der nächsten Woche kommen einige Sommer-Events auf uns zu, die die in diesem Jahr ausfallende E3 ersetzen. Den Anfang macht das Summer Game Fest von Geoff Keighley. Die weiteren Veranstaltungen und ihre genauen Termine haben wir in diesem Artikel zusammengetragen.

Diese Titel laufen am Wochenende bei uns

Dennis wird sich an seinem Wochenende in die neue Expedition von „No Man’s Sky“ stürzen. Auch knapp acht Jahre nach dem ursprünglichen Release wird das Weltraum-Spiel von den Entwicklern von Hello Games noch weiter mit Updates versorgt. Die neue Expedition trägt den Namen „Adrift“ und ist ab sofort verfügbar.

Sven weiß noch nicht, ob er sich an den kommenden Tagen mit Games beschäftigen kann. Sollte er dennoch Zeit finden, wird es wohl erneut „Dragon Ball Xenoverse 2″ werden, das in der letzten Woche erst ein neues Update erhielt. Vielleicht fällt die Wahl aber auch auf „Elden Ring“. Die erste und letzte Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ rückt auch immer näher.

Tobias lässt sich in den kommenden Tagen wohl wieder einmal von „Ghost of Tsushima“ mitreißen. Der Titel erschien ursprünglich 2020 für die PlayStation 4 und erhielt 2021 eine erweiterte Version für die PlayStation 5. Mittlerweile ist das Action-Adventure aber auch für den PC verfügbar.

Micha wird sich am Wochenende erneut in Hyrule herumtreiben und einen neuen Durchlauf von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ starten. Der Titel ist die Fortsetzung von „Breath of the Wild“ und erschien am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch.

Jetzt aber genug von uns, wir wollen jetzt von euch hören: Mit welchen Spielen werdet ihr euch am Wochenende beschäftigen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren