PlayStation Studios: State of Play erst der Anfang? Leakerin liefert Hinweis

Laut der bekannten Leakerin "Midori" wird es bei den Ankündigungen der PlayStation Studios auf der "State of Play" in dieser Woche nicht bleiben. Stattdessen soll Sony ein weiteres Event für Ankündigungen nutzen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stellte Sony die aktuelle Episode des „State of Play“-Formats zur Verfügung. Genau wie in den letzten Jahren überließ Sony den größten Teil der Show auch dieses Mal den Drittherstellern.

Sony selbst kündigte mit der PC-Version von „God of War: Ragnarök“ und einem „Astro Bot“-Abenteuer zwei neue Titel an. Zudem nutzte das Unternehmen die „State of Play“ für die offizielle Enthüllung von Firewalks PvP-Shooter „Concord“. Wer befürchtet haben sollte, dass die PlayStation Studios ihr Pulver damit vorläufig verschossen haben, kann aufatmen.

Wie eine bekannte Leakerin andeutete, könnten Sony und die PlayStation Studios nämlich weitere Ankündigungen beziehungsweise Präsentationen vorbereiten.

Leakerin verweist auf das Summer Game Fest

Die Rede ist von der Leakerin „Midori“, die mit ihren Aussagen für gewöhnlich richtig liegt und zuletzt auch die Gerüchte um ein mögliches Remake zu „Final Fantasy 9“ befeuerte. Den Angaben von „Midori“ zufolge soll es sich bei den Ankündigungen auf der „State of Play“ in dieser Woche lediglich um den Anfang gehandelt haben.

Weiter berichtet die Leakerin, dass Sony beziehungsweise die PlayStation Studios auch auf dem Eröffnungsevent zum Summer Game Fest 2024 mit von der Partie sein werden. Laut „Midori“ sollen hier weitere Ankündigungen vorgenommen werden. Konkreter wurde die Leakerin dabei nicht.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass „Midori“ mit ihren Aussagen im Prinzip offene Türen einrennt. Bereits Mitte Mai wurde nämlich die Liste der Partner des Summer Game Fest 2024 veröffentlicht.

Unter den mehr als 50 Teilnehmern wurde auch PlayStation gelistet. Somit konnten wir im Prinzip schon von weiteren Überraschungen der PlayStation Studios auf dem Event ausgehen.

Was planen die PlayStation Studios?

Da sich die Verantwortlichen von Sony beziehungsweise die diversen Studios der PlayStation-Familie in der Regel nicht in die Karten schauen lassen, ist derzeit unklar, welche Enthüllungen beziehungsweise Präsentationen auf euch warten.

Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Leaker „Silknight“ soll Sucker Punch in den nächsten Monaten den Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ enthüllen.

Ob es bereits auf dem Eröffnungsevent zum Summer Game Fest 2024 in der nächsten Woche so weit ist, bleibt allerdings abzuwarten. Zumal Sony unbestätigten Berichten zufolge einen großen PS5-Games-Showcase im September 2024 planen soll. Hier könnte neben der PS5 Pro auch „Ghost of Tsushima 2“ angekündigt werden.

Das Eröffnungsevent zum Summer Game Fest 2024 startet am Freitag, den 7. Juni 2024 um 23 Uhr unserer Zeit. Wir sind natürlich live mit von der Partie und werden euch zeitnah mit allen wichtigen Ankündigungen versorgen.

And more titles from some SIE studios too! 😊 — みどり (@MbKKssTBhz5) May 30, 2024

