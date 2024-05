Project C: Publishingvertrag gekündigt – Wie geht es mit der neuen Marke von Bloober weiter?

Project C:

In einer aktuellen Mitteilung bestätigte Bloober Team, dass Private Division die Publishingvereinbarung für "Project C" aufkündigte. Wie geht es mit der neuen Marke des polnischen Studios weiter?

Im April kündigte der US-Publisher Take-Two Interactive umfangreiche Sparmaßnahmen an. Mit diesem möchte das Unternehmen seine laufenden Kosten um jährlich 160 Millionen US-Dollar senken.

Im Zuge der Maßnahmen wird Take-Two Interactive nicht nur rund 600 Angestellte entlassen. Zudem wies der Publisher darauf hin, dass mehrere Projekte eingestellt werden. Einer aktuellen Mitteilung von Bloober Team zufolge ist auch das polnische Entwicklerstudio von der Neuausrichtung von Take-Two Interactive betroffen.

Bekanntermaßen kündigten Bloober Team und Take-Twos Indie-Label Private Division Ende 2022 ein Survival-Horror-Projekt auf Basis einer neuen Marke an. Dieses sollte von Bloober Team entwickelt und von Private Division finanziert werden.

Bloober Team sucht nach neuen Partnern

Dazu wird es allerdings nicht mehr kommen. Stattdessen räumte Bloober Team ein, dass Private Division die Publishingvereinbarung ohne Nennung von Gründen aufkündigte. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass die ausgerufenen Sparmaßnahmen von Take-Two Interactive, die offenbar auch Private Division trafen, der Grund für diesen Schritt sind.

Wie Bloober Team ausführte, verhandeln beide Parteien aktuell über die „Bedingungen für die Beendigung der Zusammenarbeit“. Diese umfassen unter anderem mögliche Abfindungen. Des Weiteren bestätigte das Studio hinter dem „Silent Hill 2“-Remake, ein solches Szenario in Betracht gezogen und „mögliche Alternativen“ vorbereitet zu haben.

Eigenen Angaben zufolge wird Bloober die Arbeiten an „Project C“, so der Arbeitstitel der neuen Survival-Horror-Marke, erst einmal in Eigenregie fortsetzen. Auch die Veröffentlichung und den Vertrieb könnte das Studio selbst übernehmen.

Parallel dazu sucht Bloober Team nach einem neuen Partner beziehungsweise Publisher, mit dem die Produktion fortgesetzt werden könnte.

Bloober Team arbeitet an mehreren Projekten

Bei Project C handelt es sich nicht um den einzigen Titel, der sich derzeit bei Bloober Team in Entwicklung befindet. Zudem arbeitet das polnische Studio aktuell an der Fertigstellung des Remakes zu „Silent Hill 2“.

Die Horrorneuauflage bekam in der aktuellen „State of Play“ endlich einen konkreten Releasetermin spendiert: Den 8. Oktober 2024.

Zudem versorgten uns Bloober Team und Konami in dieser Woche sowohl mit einem neuen Trailer als auch einer mehr als zehn Minuten langen Gameplay-Präsentation zum Remake von „Silent Hill 2“.

Zu den weiteren Titeln von Bloober Team gehört „Project M“, das aus einer Zusammenarbeit mit Draw Distance hervorgeht. Hier ließen die Verantwortlichen bislang allerdings offen, wann mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist.

