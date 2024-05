Redfall: Arkane Austin veröffentlicht letztes Update mit Offline-Modus und mehr

Der Koop-Shooter „Redfall“ von Arkane Austin kam im Mai 2023 in einem äußerst schlechten Zustand auf den Markt. Die Entwickler blieben jedoch am Ball und versuchten, mehrere der von den Spielern kritisierten Details zu verbessern. Anfang des Monats wurde jedoch bekannt, dass Microsoft den Entwickler und drei andere Studios schließt und die Arbeiten an dem Shooter somit eingestellt werden.

Allerdings hielt Arkane Austin noch ein letztes Hurra für „Redfall“ bereit und veröffentlichte unlängst das letzte Update für den Koop-Titel. Dieses bringt einige neue Features mit sich, unter anderem einen Offline-Modus, eine Überarbeitung der Nachbarschaft sowie eine neue Vampir-Herausforderung.

Entwickler danken der Community

Der Ankündigung des neuen „Redfall“-Patches geht eine Nachricht des kürzlich geschlossenen Arkane Austin voraus. „Wir sind stolz darauf, euch das Spiel-Update 4 für Redfall zu präsentieren“, schreibt das Studio. „Wir sind dankbar für die Millionen von Spielern, die sich uns angeschlossen haben. Wir von Arkane Austin danken euch dafür, dass ihr unsere Spiele spielt und unsere Welten liebt. Es war uns eine Ehre, euch diese Erlebnisse zu bieten.“

Das letzte Update für den Koop-Shooter bringt unter anderem die Überarbeitung der Nachbarschaft mit einer neuen Reputationsleiste, dem „Community Standing“. Das Freischalten eines neuen Safehouses, das Abschließen von Safehouse-Missionen, das Retten von Zivilisten oder das Töten eines Unterbosses tragen zu der Füllung dieser Leiste bei. Es gibt insgesamt sechs Ränge des Standings, durch die 39 einzigartige Belohnungen freigeschaltet werden.

Offline-Modus und mehr

Der Patch für „Redfall“ führt darüber hinaus Elder Nests ein, neue Boss-Nester mit gefährlich modifizierten Spezialvampiren. Diese sollen eine besondere Herausforderung für die Spieler darstellen.

Außerdem erhält „Redfall“ einen Offline-Modus. Nutzer können das Spiel nun auch ohne Internetverbindung spielen. Zudem ist es möglich, weiterzuspielen, falls die Verbindung unterbrochen wird. Im Koop wird der Host in diesem Fall in eine Solo-Session versetzt. Passend dazu ist es durch das Update nun auch möglich, im Einzelspieler-Modus zu pausieren.

Die Entwickler haben nach eigenen Angaben nur die größten Neuerungen des neuen Updates für „Redfall“ zusammengetragen. Der Patch soll jedoch noch mehr Änderungen mit sich bringen. So gibt es etwa neue Feindbegegnungen in Redfall Commons sowie weitere Verbesserungen der KI. Auch wurden ein Schwierigkeitsgrad für den Story-Modus und eine neue Unrivaled Weapon zum Spiel hinzugefügt.

