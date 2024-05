Return to Silent Hill: Erster Trailer zum düsteren Horrorfilm veröffentlicht

Fans von Komanis legendärer „Silent Hill“-Reihe kommen aktuell wirklich auf ihre Kosten: Nach einem neuen Trailer und einem ausführlichen Gameplay-Video veröffentlichten die Verantwortlichen nun via X/Twitter auch einen ersten kurzen Trailer zum düsteren Horrorfilm „Return to Silent Hill“. Das knapp 50 Sekunden lange Video könnt ihr euch mit einem Klick hier ansehen. Außerdem findet ihr weiter unten noch ein frisches Behind the Scenes-Video.

Wie bereits der allererste Kinofilm zum Horror-Franchise wird auch die neueste Filmadaption von Regisseur Christophe Gans („Pakt der Wölfe“) inszeniert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht diesmal jedoch nicht Rose, sondern James Sunderland. Er ist der Protagonist von „Silent Hill 2“, der im Kinofilm seine große Liebe verloren hat. Ein mysteriöser Brief soll ihn allerdings später zurück in den namensgebenden Ort locken, in dem mittlerweile böse Mächte wirken.

Soundtrack von Horror-Altmeister Akira Yamaoka

Weitere Details zur Story von „Return to Silent Hill“ sind gegenwärtig noch Mangelware. Doch der erste kurze Trailer gewährt uns bereits einen ersten Blick auf die eine oder andere Horrorgestalt. Hierzu zählen unter anderem die ikonischen Krankenschwestern sowie natürlich Pyramid Head, der mit seinem gewaltigen Schwert Jagd auf James macht. Das erste Bild des legendären Monsters veröffentlichten die Macher bereits vor wenigen Wochen.

Der mittlerweile dritte „Silent Hill“-Kinofilm entsteht unter der Regie von Christophe Gans, der gemeinsam mit William Josef Schneider („The Crow“-Remake) und Sandra Vo-Anh („Die Schöne und das Biest“) auch das Drehbuch geschrieben hat. Der Soundtrack des Films stammt indes aus der Feder eines waschechten Urgesteins der Konami-Spielereihe, nämlich Akira Yamaoka, der bereits für diverse Teile des Franchise die Musik komponierte.

Ist neben Akira Yamaoka auch sein langjähriger Kollege Masahiro Ito an Return to Silent Hill beteiligt? Hier könnt ihr Itos Antwort auf diese Frage lesen:

Die Hauptrollen in „Return to Silent Hill“ übernehmen derweil Jeremy Irvine und Hannah Emily Anderson. Irvine, bekannt aus dem britischen Liebesfilm „This is Christmas“ und der US-amerikanische Action-Drama-Serie „Treadstone“, verkörpert Protagonist James Sunderland. Anderson, die ihr womöglich bereits in der „The Purge“-Serie oder den Filmen „Jigsaw“ sowie „X-Men: Dark Phoenix“ gesehen haben könntet, spielt die weibliche Hauptfigur Mary.

Der Horrorfilm erhielt im Oktober 2022 offiziell grünes Licht. Die Dreharbeiten zur Videospiel-Verfilmung starteten im April 2023 in Deutschland und Teilen Osteuropas, wo sie bis Juli 2023 liefen. Aktuell hat „Return to Silent Hill“ noch keinen offiziellen Starttermin.

Behind the Scenes-Video:

Wie gefällt euch der erste kurze Trailer zu „Return to Silent Hill“?

