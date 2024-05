Silent Hill 2 Remake: Trailer enthüllt Termin – Preis, Editionen und Preorder-Boni

Jetzt hat das Remake von "Silent Hill 2" endlich einen Termin erhalten. Dafür hat Konami auf Sonys jüngster State of Play einen Trailer bereitgestellt. Zudem sind der Preis, die Vorbestellerboni und die Inhalte einer zusätzlichen Deluxe Edition bekannt.

Auch das „Silent Hill 2“-Remake vom Bloober Team war als Gast auf Sonys neuer State of Play vertreten. Publisher Konami hat für das PlayStation-Event einen 1:46 Minuten langen Trailer vorbereitet, der nicht nur ein paar Spielszenen präsentiert. Auch der lang ersehnte Veröffentlichungstermin wird hier gezeigt.

„Erleben Sie ein Meisterwerk des psychologischen Survival-Horrors – das als das beste Spiel der Serie gelobt wird – auf der neuesten Hardware mit schauriger Grafik und fesselnden Sounds“, steht unter anderem in der Beschreibung des Trailers.

Freut euch auf deutlich größere Umgebungen als im Original. Ihr könnt Orte und Gebäude erkunden, die damals nicht zugänglich waren. Manche Areale sind sogar komplett neu.

Die Geschichte ist dieselbe, aber ihr werdet sie auf neue Art erleben. Für die passende Atmosphäre dabei sorgen eine immersive Soundkulisse, dank der ihr das Gefühl habt, selbst in der Geisterstadt unterwegs zu sein.

Shitstorm für Angela

Im Video seht ihr unter anderem den Charakter namens Angela. Ein Blick in die Kommentare reicht aus, um festzustellen, was die Leute von ihrem Design halten: nichts. Zahlreiche spöttische Kommentare zeichnen sich ab. Einer hält sie für eine Figur aus „Life is Strange“, jemand anderes für einen Sim aus EAs Lebenssimulation.

Generell kommt die Optik nicht besonders gut an. Verbesserungen gegenüber dem Combat Trailer sind aber zu erkennen. Zudem loben die Leute die Musik und die Soundeffekte.

Am Ende blendet Konami dann den Release-Termin ein: „Silent Hill 2“ kommt am 8. Oktober auf die PlayStation 5 und PC (via Steam). Für das Horror-Abenteuer müsst ihr 69,99 Euro zahlen. Wer zehn Euro mehr zahlt, bekommt die Deluxe Edition mit folgenden Inhalten:

Digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Maske „Pyramid Head“

Maske „Robbie der Hase“

Maske „Mira der Hund“

Zwei Tage früher Zugang

Als Belohnung fürs Vorbestellen bekommt ihr zwei Masken dazu. Eine davon ist exklusiv für die PS5-Spieler.

Genug geschrieben. Schaut euch den Trailer zum „Silent Hill 2“-Remake jetzt selbst an!

