Sony in der Offensive: PSN-Account-Pflicht für PC-Versionen von God of War Ragnarök und Until Dawn

Sony in der Offensive:

Die PC-Versionen von "God of War Ragnarök" und "Until Dawn" erhalten eine PSN-Account-Pflicht. Nach dem Debakel mit identischen Plänen für "Helldivers 2" hält Sony an der Grundidee fest.

Vor einigen Wochen sorgte eine Sony-Ankündigung für ein Bombardement: Steam-Spieler sollten ihre Version von “Helldivers 2” mit dem PlayStation-Network verknüpfen. Massenhafte Negativbewertungen waren die Folge. Sony zog die Pflicht wieder zurück.

Dennoch bleibt es dabei: Der japanische PS5-Hersteller möchte PC-Versionen von PlayStation-Spielen enger mit dem PlayStation-Network verknüpfen. Nach der Ankündigung des PSN-Overlays trifft es nun “God of War Ragnarök” und “Until Dawn”.

PlayStation-Nutzungsbedingungen und -Vereinbarungen gelten

“God of War Ragnarök” wurde in der vergangenen Nacht während der State of Play für den PC angekündigt, nachdem es im Vorfeld verlässliche Hinweise gab.

Überraschend kommt allerdings die PSN-Account-Pflicht. Immerhin handelt es sich bei “God of War Ragnarök” um einen Einzelspieler-Titel. In einem Blogeintrag zur Portierung bestätigt Sony, dass für die Nutzung des Spiels auf dem PC ein Konto beim PlayStation-Network erforderlich ist.

Auch die Steam-Seite zu “God of War Ragnarök” wartet mit dem folgenden Hinweis auf: „PlayStation Network-Konto erforderlich, unterliegt den PlayStation-Nutzungsbedingungen und -Vereinbarungen.“ Vorbestellt werden kann das Kratos-Abenteuer auf der Valve-Plattform für 59,99 Euro. Bei der Wahl der Deluxe-Edition werden zehn Euro mehr fällig.

Until Dawn verlangt einen PSN-Account

Die neue Version von “Until Dawn” setzt auf dem PC ebenfalls ein PSN-Konto voraus. Diese Information wird durch einen Hinweis am unteren Bildschirmrand im neuesten Trailer bei etwa 00:08 bestätigt. Anschauen könnt ihr euch den Clip in dieser Meldung.

Während die Accountpflicht einerseits eine logische Konsequenz aus der zunehmenden Verbreitung auf externen Plattformen ist, lässt sie ebenfalls Fragen aufkommen: Werden für Spiele wie “God of War Ragnarök” und “Until Dawn” in Ländern, in denen Steam verfügbar ist, das PlayStation-Network aber nicht, Lösungen gefunden?

Im Fall von “Helldivers 2” und “Ghost of Tsushima” wurde in betroffenen Ländern und Regionen kurzerhand der Verkauf ausgesetzt. Hier kann vermutet werden, dass Sony bereits an einer weltweit verfügbaren Account-Registrierung arbeitet, zumal das PSN-Overlay etabliert werden soll:

Falls ihr es verpasst habt: “God of War Ragnarök” soll am 19. September 2024 für den PC auf den Markt gebracht werden. Der überarbeitete Port von „Until Dawn“ ist im Herbst 2024 an der Reihe.

