State of Play: Monster Hunter Wilds und Astro Bot gehen als Sieger hervor

Welche Spiele der jüngsten State of Play sind auf das größte Interesse gestoßen? Das verraten euch die Klickzahlen des offiziellen PlayStation-Kanals.

Letzte Nacht veranstaltete Sony Interactive Entertainment die neueste Ausgabe des „State of Play“-Formats. Weit über zehn Spiele präsentierte das Unternehmen hinter der PlayStation.

Monster Hunter liegt weit vor Astro Bot

Das Highlight für die meisten Zuschauer war zweifellos die First-Party-Enthüllung von „Astro Bot“. Im September dieses Jahres veröffentlicht Team Asobi einen umfangreichen 3D-Platformer, nachdem „Astros Playroom“ einen schönen Vorgeschmack lieferte. Wie die Entwickler bekanntgaben, könnt ihr euch auf jede Menge Level und Fähigkeiten einstellen.

Für die meisten Zuschauerzahlen hat es jedoch nicht gereicht. An der Spitze steht nämlich mit großem Abstand „Monster Hunter Wilds„, das im Moment 620.000 Klicks vorweisen kann! Das PlayStation-Maskottchen hingegen kommt auf „nur“ 350.000 Klicks.

Die drittmeisten Klicks gehen an „Dynasty Warriors: Origins“ – 172.000 sind es. Da kann selbst das heißerwartete „Silent Hill 2“-Remake nicht mithalten.

Schaut jetzt selbst, wie oft die vorgestellten Spiele bisher angeschaut wurden:

Platz Spiel Klickzahlen 1. Monster Hunter Wilds 620.000 2. Astro Bot 350.000 3. Dynasty Warrior Origins 172.000 4. Concord (Gameplay) 170.000 5. Where Wind Meets 165.000 6. Silent Hill 2 (Release-Trailer) 153.000 7. Infinity Nikki 162.000 8. Ballad of Antara 118.000 9. Until Dawn 111.000 10. Marvel Rivals 94.000 11. Concord (Cinematic) 92.000 12. The First Descendant 84.000 13. God of War Ragnarök (PC-Port) 86.000 14 Alien Rogue Incursion 85.000 15 Path of Exile 2 63.000 16. Behemoth 57.000

Was war euer persönlicher Favorit? Und seid ihr mit der State of Play zufrieden oder doch eher enttäuscht? Schreibt es uns in die Kommentare.

Möglicherweise präsentiert Sony bald noch weitere Spiele der Öffentlichkeit. Wie die Leakerin „Midori“ behauptet, sind angeblich noch weitere Trailer geplant. Hierfür bietet sich das reichweitenstarke Summer Game Fest, wo PlayStation zu den 55 Partnern zählt.

