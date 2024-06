Concord: PS5-Vorbestellungen möglich – Boni samt Monarchen-Paket vorgestellt und Preise bekannt

"Concord" ist der nächste Ausflug von Sony Interactive Entertainment in das Live-Service-Business. Der Titel kann vorbestellt werden. Und auch die Frage, was sich hinter dem Monarchen-Paket verbirgt, ist geklärt.

Sony hatte vor einigen Tagen angekündigt, dass “Concord” heute für Vorbestellungen freigegeben wird. Und tatsächlich sind Interessenten fortan in der Lage, den PvP-Shooter über eine Vorbestellung zu erwerben, bevor der Launch um Laufe des Sommers erfolgt.

Mit der vollständigen Freischaltung der Produkteinträge im PlayStation-Store bestätigt sich auch das gestrige Gerücht: So stehen die Preise fest, die PS5- und PC-Spieler in den Online-Titel investieren können.

Standardversion und Digital-Deluxe-Edition stehen zur Auswahl

Mit einem Preis von 39,99 Euro geht es los. Damit orientiert sich Sony Interactive Entertainment am Betrag des Shooters “Helldivers 2”, der ebenfalls ein Teil der Live-Service-Strategie ist.

Für die rund 40 Euro bekommen Käufer von “Concord” die Standardversion, die das grundlegende Spiel umfasst. Es kann ab dem 23. August 2024 um 19 Uhr gespielt werden, so die Angabe im PlayStation-Store.

Vorbesteller der Standardversion erhalten laut Store-Eintrag das Monarchen-Paket sowie fünf Early-Access-Zugänge zur Beta, sodass vier Freunde mit in die frühe Testphase geholt werden dürfen.

Doch was ist im Monarchen-Paket enthalten? Auch hierzu liefert Sony die Antwort. Demnach können sich Spieler auf die folgenden Skins einstellen:

Scharfschützengewehr-Skin „Monarch an vorderster Front“ für Vale

Waffen-Skin-Paket „All-Navigator“

Wer etwas mehr (ausgeben) möchte, greift zur digitalen Deluxe-Edition, die mit 59,99 Euro zu Buche schlägt. Sie umfasst neben dem Spiel 16 Charakter-Skins, das Monarchen-Paket und einen 72-stündigen Early Access. Das heißt, Käufer dieser Version legen bereits am 20. August 2024 los.

Die Vorbesteller-Boni für die Deluxe-Edition von “Concord” unterscheiden sich entsprechend. Da das Monarchen-Paket ein fester Bestandteil der erweiterten Fassung ist, bleibt es hier beim Beta-Early-Access – wie bei der Standardversion mit zusätzlichen Zugängen für vier Freunde.

Nachfolgend haben wir die Produkteinträge im deutschen PlayStation-Store verlinkt:

Weitere Inhalte sollen mit der Zeit folgen:

“Concord” traf nach der Enthüllung in der vergangenen Woche nicht nur auf Zustimmung. Das verdeutlicht nicht zuletzt das Like- und Dislike-Verhalten auf YouTube. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich diese Ablehnung in den tatsächlichen Verkäufen widerspiegelt.

Weitere Meldungen zu Concord.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren