Hogwarts Legacy: Sequel muss warten – Director’s Cut laut Bericht in Arbeit und ein bekanntes Studio hilft

Scheinbar ist das erhoffte Sequel zu "Hogwarts Legacy" nicht die nächste geplante Veröffentlichung von Avalanche Software. Stattdessen ist laut einem Bericht von Bloomberg ein Director's Cut in Arbeit. Hilfe gibt es von einem bekannten Studio.

Ein umfangreicher Bericht auf Bloomberg enthüllt, dass eine Reihe von Mitarbeitern des „Batman“-Studios Rocksteady bei einem noch unangekündigten Director’s Cut von „Hogwarts Legacy“ mitwirkt. Es wird vermutet, dass dieses Projekt bei Avalanche Software in Arbeit ist.

Rocksteady ist vor allem für die „Batman: Arkham“-Reihe bekannt. Zuletzt hatte das Studio jedoch mit starken Problemen zu kämpfen. Das neueste Projekt „Suicide Squad: Kill the Justice League“ entpuppte sich als gewaltiger Flop.

Nachdem fortan keine wöchentlichen Updates mehr für „Suicide Squad“ geplant sind, hat Rocksteady scheinbar freie Kapazitäten, die in die Entwicklung von „Hogwarts Legacy“ fließen.

Welche Änderungen bringt der Director’s Cut mit sich?

Avalanche Software konnte mit dem ursprünglichen Release beweisen, dass man in der Lage ist, ein überzeugendes Spielerlebnis im „Harry Potter“-Universum zu schaffen. Mit der zusätzlichen Unterstützung von Rocksteady könnte der Director’s Cut von „Hogwarts Legacy“ das Potenzial haben, das Spiel noch einmal aufleben zu lassen.

Momentan ist jedoch nicht bekannt, welche spezifischen Änderungen und Ergänzungen die neue Version mit sich bringen wird. Der Bloomberg-Bericht nennt hier keine weiteren Details über den Director’s Cut oder die geplante Zusammenarbeit.

Einige Fans spekulieren, dass der mutmaßliche Director’s Cut von „Hogwarts Legacy“ möglicherweise neue Story-Elemente, eine verbesserte Grafik und zusätzliche Quests enthalten könnte. Andere hoffen auf die Einführung von Multiplayer-Elementen oder neue Gebiete, die es zu erkunden gilt.

Viele vermissten zu Release auch weitere Quidditch-Elemente. Die Erwartungen sind also hoch, und die Community ist gespannt darauf, was die Entwickler abliefern.

Etliche Neuerungen brachte bereits das große Sommer-Update in das Spiel:

Dass Rocksteady helfend mitwirkt, könnte ebenfalls bedeuten, dass sich Avalanche vorrangig auf ein anderes Projekt konzentriert, vielleicht sogar „Hogwarts Legacy 2“. Nach den mehr als 24 Millionen verkauften Exemplaren des ersten Teils gilt ein Sequel als logische Konsequenz.

Worum geht es bei Hogwarts Legacy?

„Hogwarts Legacy“ wurde im Februar 2023 für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Im Mai desselben Jahres folgten Versionen für PS4 und Xbox One sowie im November für die Nintendo Switch.

Das Spiel ist etwa 100 Jahre vor den Ereignissen von Harry Potter angesiedelt und folgt einem neuen Schüler an der legendären Schule. Er begibt sich auf eine Reise, in deren Verlauf er an Unterrichtsstunden teilnimmt, Freundschaften schließt und gegen böse Zauberer sowie ikonische Kreaturen aus dem Franchise kämpft.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren