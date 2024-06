Post Trauma: Schauriger Horror kommt auf die PlayStation 5 – Neuer Trailer

In den Abendstunden haben der Publisher Raw Fury und das Entwicklerstudio Red Soul Games die Guerrilla Collective genutzt, um einen neuen Trailer zu dem Horrorspiel „Post Trauma“ zu enthüllen.

Im selben Atemzug haben die Verantwortlichen auch eine Umsetzung für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S angekündigt. Demnach soll das düstere Abenteuer bereits im Herbst 2024 auf den Markt kommen. Einen konkreten Termin wollte man bisher nicht nennen.

Post Trauma schickt euch in einen klassischen Horror

Mit „Post Trauma“ wird euch ein Horrorspiel erwarten, das von einigen der Klassikern der letzten Jahrzehnte inspiriert ist. Ihr schlüpft in die Rolle des Zugführers Roman, der sich in einer schrecklichen und verdrehten Realität wiederfindet. Dementsprechend dürft ihr in das Unbekannte vorstoßen, Rätsel lösen und alle Schrecken überleben, die sich euch in den Weg stellen.

Selbstverständlich werdet ihr alles daran setzen müssen, um aus dieser Höllenlandschaft zu entkommen. Dafür werdet ihr verschiedene einzigartige Orte erkunden, die die reale mit einer organischen Architektur verbinden. Dabei müsst ihr Geduld und Vorsicht unter Beweis stellen. Schließlich werdet ihr auch immer erst an die Gegenstände sowie Werkzeuge gelangen müssen, die ihr zum Weiterkommen benötigt.

Außerdem verspricht „Post Trauma“ euch mit euren Ängsten sowie eurer Fantasie zu konfrontieren. Doch vergesst nie, dass auch echte Gefahren um der Ecke lauern könnten. Deshalb bleibt ihr auch nicht von Gewalt verschont und müsst durchaus mal zur Waffe greifen, um den Schrecken Herr zu werden.

Im Weiteren haben die Entwickler betont, dass das Horrorspiel aus Liebe zu dem Genre entstanden ist. Technisch setzt man auf die Unreal Engine 5, in der feste Kameraperspektiven mit moderner Grafik dargestellt werden sollen. Dadurch bekommt ihr ein filmisches und beunruhigendes Horrorerlebnis geboten. Eine fesselnde Audio-Landschaft wird die Atmosphäre noch verstärken, indem ihr hypnotische Musik auf eure Ohren bekommt.

Ein neuer Trailer stellt uns „Post Trauma“ noch einmal etwas genauer vor. Somit könnt ihr bereits einen Eindruck von dem Horrorspiel erhalten:

