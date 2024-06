PS Plus Premium: Neuzugänge zum Download – Diese sechs PS-VR2-Spiele sind jetzt verfügbar

PS Plus Premium wartet mit weiteren Spielen auf. Sony hat sechs Games freigeschaltet, sie sich an Besitzer des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR2 richten.

Im Zuge der Days of Plays weicht Sony von der üblichen PS-Plus-Strategie ab. Die Essential-Games wurden früher als erwartet angekündigt. Und auch für die Premium-Stufe hatte Sony eine Überraschung parat. Erstmals kommen Spiele für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 in das Abo.

Angekündigt wurde die Aufnahme der Virtual-Reality-Games für den heutigen Donnerstag. Und wie ein Blick in den PlayStation-Store verdeutlicht, können Inhaber der kostspieligsten PlayStation-Plus-Mitgliedschaft mittlerweile den Download-Button betätigen.

Diese PS VR2-Spiele kamen in das Premium-Abo von PS Plus

Warum Sony für die Aufnahme der VR-Games die Premium-Bibliothek wählt, bleibt wohl ein Geheimnis. Kein Geheimnis sind hingegen die Spiele selbst, da sie vor dem Start der Days of Play angekündigt wurden, darunter “The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2”.

Die nachfolgenden Links führen euch direkt in den PlayStation-Store, wie die Games wie gewohnt in Anspruch genommen werden:

Die Neuzugänge können uneingeschränkt gespielt werden, aber nur bis zur Entfernung aus den Bibliotheken. Damit unterscheiden sich Extra und Premium von der Essential-Stufe. Die monatlichen Games der Grundstufe werden lediglich in die persönliche Bibliothek gepackt, um sie langfristig spielen zu können.

Der Juni bringt weitere Spiele in die Bibliotheken von PS Plus

Nachdem die Juni-Neuzugänge der Essential-Stufe längst freigeschaltet wurden, geht es kommende Woche mit der Ankündigung der geplanten Spiele für PS Plus Extra und Premium weiter. Am Mittwoch solltet ihr gegen 17:30 Uhr die Augen und Ohren offenhalten. Eine Woche später stehen sie zur Verfügung.

Doch auch zwischendurch kommt es zu Freischaltungen. Am morgigen 7. Juni 2024 ist “Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition” an der Reihe. Am 11. Juni geht es mit drei Spielen für den Klassiker-Katalog von PS Plus weiter. Eine Übersicht liefert die nachfolgend verlinkte Meldung:

Auch für PlayStation VR2 selbst hatte Sony kürzlich eine Ankündigung parat. Ein Adapter kommt in den Handel und macht das bisher an die PS5 gebundene Headset mit dem PC kompatibel. In der Zwischenzeit können sich Besitzer von PS VR2 mit den oben genannten Neuzugängen für PS Plus Premium beschäftigen.

