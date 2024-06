Vor Prime Day 2024: EA Sports FC 24 und weitere Spiele im Preis gesenkt – Jetzt noch günstiger

Amazon hat an der Preisschraube gedreht und die mehrere Videospiele mit einem günstigeren Preis versehen. Passend zur EM ist das neuste Fußballspiel von EA Sports dabei.

Update: Amazon hat schon wieder an der Preisschraube gedreht. Mittlerweile gibt es „EA Sports FC 24“ als Disk-Version sogar für 17,90 Euro, womit der vorherige Preis noch einmal um rund fünf Euro unterschritten wird. Wir haben den Artikel angepasst. Die restlichen Preise blieben identisch.

Ursprüngliche Meldung: Während sich Amazons Prime Day 2024 mit großen Schritten nähert und voraussichtlich im bevorstehenden Juli veranstaltet wird, gibt es beim Versandriesen Rabatte auf ausgesuchte Spiele.

Passend zur Europameisterschaft bekam “EA Sports FC 24” einen weiteren Preisnachlass, mit dem das vorherige Angebot noch einmal um zwei Euro unterboten wird. Für die PS5-Fassung zahlen Kunden aktuell 17,90 Euro. Das EM-Update steht wiederum kostenlos zum Download bereit.

Weitere Gaming-Angebote bei Amazon

Rasante Rennen gibt es wiederum mit “Need for Speed Unbound”. Auch hier kam es zu einem Preisnachlass, der den zu zahlenden Betrag auf 16,99 Euro schrumpfen ließ. Dieser Preis gilt gleichermaßen für PS5 und Xbox Series X/S.

Für schlappe 34,99 Euro können sich PS5-Spieler die Disk von “Star Wars Jedi: Survivor” schnappen. Hier sind Inhaber einer Xbox Series X/S im Vorteil: Sie bezahlen sogar nur 19,99 Euro.

“F1 23” ist als PS5-Version für 24,99 Euro im Angebot. “Immortals of Aveum” packen Spieler für 19,99 Euro obendrauf. „Wild Hearts gibt es für 16,99 Euro. Das war längst nicht alles.

Nachfolgend sind die Deals aufgelistet. Die angegebenen Preise gelten für die PS5-Version des jeweiligen Spiels*:

Falls nichts für euch dabei ist oder eure Konsole keine Disks unterstützt: Auch im PlayStation-Store ging heute ein umfangreicher Sale mit mehr als 2.000 Angeboten an den Start.

Unsere Meldung zum PSN-Sale ist nachfolgend verlinkt:

Auch für PS-Plus-Mitglieder gab es in dieser Woche Nachschub. So stehen die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium zum Download bereit. Auch darüber berichtete PLAY3.DE. Die entsprechende Übersicht über die Neuzugänge ist hier verlinkt.

