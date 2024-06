Dead Rising Deluxe: Remaster angekündigt – Frank West kehrt mit Teaser-Trailer zurück

Capcoms Zombie-Action-Adventure-Reihe “Dead Rising” ließ sich eine Weile nicht blicken. Allerdings steht ein Comeback bevor. Ein gänzlich neues Spiel sollten Fans aber zunächst nicht erwarten.

Ohne Pseudo-Leaks, aber nach einer Andeutung von Jez Corden, hat Capcom heute “Dead Rising Deluxe Remaster” angekündigt und einen Teaser-Trailer veröffentlicht. Was ist bisher bekannt?

Ist da draußen jemand?

Während der Teaser-Trailer weiter unten eingebettet ist, liefert der Begleittext keine nennenswerten Informationen zum Deluxe-Remaster von “Dead Rising”. Allerdings folgen diese offenbar schon bald.

So heißt es: “Hallo? Ist das Ding an? Hier ist Frank! Frank West! Ist da draußen jemand? Schnapp dir deine Kamera und mach dich bereit für die große Neuigkeit zu Dead Rising Deluxe Remaster. Weitere Informationen folgen in Kürze.”

“Dead Rising” wurde 2006 als einer der ersten großen Exklusivtitel von Drittanbietern für die Xbox 360 veröffentlicht. Im Verlauf der Handlung erkundet der Fotojournalist Frank West die Willamette Mall in Colorado, nur um plötzlich inmitten eines Zombieausbruchs zu landen.

Jahre später wurde das Spiel auf die Wii portiert und 2016 anlässlich des 10-jährigen Jubiläums als HD-Remaster auf der PS4 veröffentlicht.

Für welche Hardware wird “Dead Rising Deluxe Remaster” erscheinen? Capcom verweist auf „die neuste Generation von Plattformen“. Ebenfalls können sich Spieler auf einen neuen Look einstellen, wie der nachfolgend eingebettete Trailer unter Beweis stellt:

Es scheint, dass es sich bei “Dead Rising Deluxe Remaster” um eine umfassende visuelle Überarbeitung handelt, die mehr als ein gewöhnliches Remaster bietet. Angesichts des jüngsten Erfolgs von Capcom mit der “Resident Evil”-Reihe wäre auch ein vollständiges Remake keine übermäßige Überraschung gewesen.

Frank West hat sich seit dem Remaster aus dem Jahr 2016 sichtbar verändert.

Es ist nicht bekannt, wann genau “Dead Rising Deluxe Remaster” erscheinen wird. Irgendwann 2024 soll der Launch erfolgen. Sobald ergänzende Informationen vorliegen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Folgen weitere Remaster?

„Dead Rising“ hat mehrere Nachfolger erhalten, wobei der erste von Blue Castle Games stammt. 2010 wurde das Studio nach der Fertigstellung von „Dead Rising 2“ übernommen und in Capcom Vancouver umbenannt. Es folgten „Dead Rising 2: Off the Record“ (2011), „Dead Rising 3“ (2013), das als Starttitel für die Xbox One veröffentlicht wurde, und „Dead Rising 4“ (2016).

Im September 2018 kündigte Capcom Pläne zur Schließung des Studios an. Bis März 2024 wurden insgesamt 16 Millionen Exemplare der „Dead Rising“-Serie verkauft. Die heutige Ankündigung könnte durchaus bedeuten, dass auch einige der anderen Teile eine Überarbeitung erhalten.

Weitere Meldungen zu Dead Rising Deluxe Remaster.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren