Dead Rising Deluxe: Gameplay zeigt das Remaster – Termin & Details zu den Verbesserungen

Nach der offiziellen Ankündigung in der vergangenen Woche stellte uns Capcom „Dead Rising Deluxe Remaster“ auf dem digitalen Showcase heute Nacht etwas näher vor.

Zum einen präsentierte uns Capcom einen ersten Gameplay-Trailer, der uns einen ersten Blick auf das ermöglicht, was das Remaster zu bieten hat. Genau wie im Original aus dem Jahre 2006 schlüpfen wir auch in der Neuauflage in die Rolle des Protagonisten Frank West. In der fiktiven Kleinstadt Willamette geht Frank mysteriösen Gerüchten nach und sieht sich mit dem Ausbruch einer Zombie-Epidemie konfrontiert.

Während ihr den Ursprüngen der Epidemie auf den Grund geht, nutzt ihr zahlreiche Gegenstände als Waffen, setzt euch gegen Zombies zur Wehr und stellt euch teilweise durchgeknallten Bossgegnern.

Diese Verbesserungen werden geboten

Ergänzend zur Präsentation der ersten Spielszenen sprach Capcom über die Verbesserungen, die die Entwickler „Dead Rising“ im Zuge des Remasters spendieren. Hier betont der Publisher, dass zwar kleinere Optimierungen an den Kämpfen vorgenommen werden.

Die grundlegenden Spielmechaniken und die Stärken des Kampfsystems sollen in „Dead Rising Deluxe Remaster“ aber erhalten bleiben.

Auch die Kampfanimationen des originalen „Dead Rising“ von 2006 werden übernommen. Zahlreiche Optimierungen erfährt laut Capcom die Grafik von „Dead Rising“. Im Remaster überarbeitet das Team die Grafik auf Basis der RE Engine komplett. Wie Capcom verspricht, ebnen die Entwickler dem Klassiker mit der grafischen Überarbeitung den Weg auf die modernen Systeme.

Des Weiteren kündigte der Publisher diverse Quality-of-Life-Verbesserungen, Anpassungen am Verhalten der NPCs sowie Neuerungen wie eine Autosave-Funktion und eine Unterstützung einer 4K-Auflösung an.

Wann erscheint das Remaster?

Somit bleibt abschließend nur noch die Frage nach dem Releasetermin. Diese beantwortete Capcom im Zuge des Showcase heute Nacht ebenfalls. Wie Capcom bekannt gab, erscheint „Dead Rising Deluxe Remaster“ bereits in diesem Sommer.

Genauer gesagt am 19. September 2024. Das Remaster erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Neben der Standardversion veröffentlicht Capcom eine digitale Deluxe Edition. Zu den gebotenen Extras gehören Outifts auf Basis bekannter Marken wie „Resident Evil“ oder „Mega Man“.

Anbei der versprochene neue Trailer zu „Dead Rising Deluxe Remaster“.

