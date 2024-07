Dead Rising Deluxe: 4K, 60FPS und Verbesserungen – Feature-Übersicht & Bilder zum Remaster

Mit dem „Dead Rising Deluxe Remaster“ kündigte Capcom vor wenigen Tagen eine überarbeitete Version des ursprünglich im Jahr 2006 veröffentlichten Zombiespektakels für den PC und die aktuellen Konsolen an.

Nachdem Capcom in der offiziellen Ankündigung bereits von diversen Verbesserungen wie einer optimierten Grafik oder einem neuen Charaktermodell für den Protagonisten Frank West sprach, nannte der Publisher in einem Tweet weitere Details zum Remaster. Zum einen weist Capcom darauf hin, dass das „Dead Rising Deluxe Remaster“ in flüssigen 60 Bildern die Sekunde dargestellt wird.

Darüber hinaus erstrahlt die Neuauflage in einer Auflösung, die bis zu 4K erreicht. Aussagen, die darauf hindeuten, dass die Entwickler bei dem Remaster auf eine dynamische Auflösung setzen.

Verbesserte KI und eine moderne Steuerung

Nicht nur im technischen Bereich bessern die Entwickler nach. Des Weiteren verspricht Capcom eine modernisierte Steuerung, die sich an modernen Standards orientiert. Gleichzeitig überarbeitet das Team die künstliche Intelligenz der NPCs beziehungsweise der Überlebenden und implementiert eine neue Speicherfunktion.

Bezüglich der Nutzeroberfläche ergänzte Capcom, dass diese ebenfalls überarbeitet wird, um für mehr Übersicht zu sorgen. Den Schlusspunkt unter die neuen Features setzen zusätzliche Fotografie-Features. Auf diese ging Capcom bislang jedoch nicht näher ein. Auch im Bereich des Sounds wird „Dead Rising“ erweitert.

Zu den gebotenen Neuerungen gehören eine vollständige Vertonung aller Dialoge und eine Lokalisierung in neun unterschiedlichen Sprachen. Darunter Englisch oder Deutsch.

Die ursprüngliche Spielerfahrung soll erhalten bleiben

Trotz der gebotenen Neuerungen und Verbesserungen wird das Remaster dem Original treu bleiben. Capcom weiter: „Das Gameplay des Originals bleibt intakt, doch es wurden diverse Verbesserungen für ein komfortableres Spielerlebnis vorgenommen wie Autospeichern, eine überarbeitete Steuerung, ein verbessertes User Interface sowie viele weitere Details.“

Das „Dead Rising Deluxe Remaster“ erscheint am 19. September 2024 zum Preis von knapp 50 Euro für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Offen ist aufgrund der Indizierung des Originals noch, ob auch deutsche Spielerinnen und Spieler in den Genuss des Remasters kommen.

Denn während User im europäischen Umland das Remaster bereits im PlayStation Store oder dem Xbox Store vorbestellen können, ist „Dead Rising Deluxe Remaster“ in den deutschen Stores noch nicht zu finden.

