Dead Rising Deluxe: Resident Evil & mehr – Xbox Store listet alle alternativen Outfits

Wie Capcom in der offiziellen Ankündigung der Neuauflage bestätigte, erscheint das "Dead Rising Deluxe Remaster" in Form einer digitalen Deluxe Edition. Der Produkteintrag im Xbox Store verrät uns, welche alternativen Outfits hier auf uns warten.

Mit dem „Dead Rising Deluxe Remaster“ kündigte Capcom kürzlich eine technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage zum ersten „Dead Rising“-Abenteuer aus dem Jahr 2016 an.

Neben der Standardversion erscheint das Remaster in einer digitalen Deluxe Edition, die diverse exklusive Inhalte umfasst. Darunter 17 alternative Outfits für den Protagonisten Frank West. Die Kostüme basieren auf den bekanntesten Marken von Capcom und sorgen optisch für ein wenig Abwechslung.

Während uns Capcom bislang nur mit Silhouetten zu den besagten Outfits versorgte, lieferte uns der Xbox Store weitere Details. Welche alternativen Kostüme in der Digital Deluxe Edition enthalten sind, verrät euch die folgende Übersicht.

Diese alternativen Outfits warten auf euch

Kettensägenkiller – Resident Evil

Leon S. Kennedy – Resident Evil

Ashley Graham – Resident Evil

Chris Redfield – Resident Evil

Tron Bonne – Mega Man

Lan Hikari – Mega Man

Mega Man – Mega Man

Sheriff – Likely Dead Rising 2

Clown – Dead Rising

Kriegsfotograd – Dead Rising

Creepy Rabbit – Likely Dead Rising

Ken – Street Fighter

Blodia – Cyberbots

Sodom – Final Fight

Rikuo – Darkstalkers

Das „Dead Rising Deluxe Remaster“ erscheint am 19. September 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie Capcom in der offiziellen Ankündigung betonte, warten technische Verbesserung wie die Unterstützung der 4K-Auflösung oder ein neues Charaktermodell für Frank West.

Zudem werden die Entwickler kleinere Anpassungen und Optimierungen am Gameplay vornehmen. Der Fokus liegt hier auf kleinen Verbesserungen im Detail. Denn trotz der spielerischen Anpassungen soll sich das „Dead Rising Deluxe Remaster“ nicht allzu sehr von seinen Wurzeln entfernen.

Offen ist aktuell noch, ob das Remaster auch in Deutschland erscheinen wird. Bekanntermaßen steht das Original aus dem Jahr 2006 in Deutschland weiterhin auf dem Index. In den letzten Tagen verdichteten sich die Hinweise, dass hiesige Spielerinnen und Spieler in der Tat leer ausgehen könnten.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Capcom steht allerdings noch aus.

