Sowden House: Ehemalige Entwickler von L.A. Noire arbeiten an einem Spiel mit 1940er-Setting – Bericht

"L.A. Noire" könnte eine Art Nachfolger erhalten. Entwickler des Titels sollen an einem recht ähnlichen Projekt namens “Sowden House” arbeiten. Was ist bisher bekannt?

Einen zweiten Teil von “L.A. Noire” bekamen wir bisher nicht zu Gesicht. Allerdings scheint ein recht ähnliches Spiel in der Mache zu sein. Denn einige der ursprünglichen Entwickler des 2011 veröffentlichten Titels von Team Bondi und Rockstar Games arbeiten angeblich an einem neuen Projekt, das den Namen “Sowden House” trägt.

Thriller mit einem Setting in den 1940ern

“Sowden House” wurde von Freyja Garbett, einer australischen Komponistin und Performerin, in einem inzwischen gelöschten Beitrag auf Instagram erwähnt.

„Von den Machern von L.A. Noire kommt Sowden House, ein psychologischer Thriller, der im L.A. der 1940er Jahre spielt und dich an deinem Verstand zweifeln lässt“, postete Garbett. Zugleich zeigte sie ein Video, in dem die Aufnahme von Musik zu sehen war.

“Ich hätte nie gedacht, dass ich mal für ein Videospiel schreiben würde, aber ich bin dankbar für diese Gelegenheit! Dies war die zweite Aufnahme für eine Videospielsession und es gibt die Jazzband”, so der weitere Wortlaut. Ebenfalls sprach sie von einem “riesigen Projekt”.

„L.A. Noire“ wurde 2011 von Rockstar Games veröffentlicht. Wenig später kam es zur Schließung des zuständigen Studios Team Bondi.

Der Mordfall Black Dhalia spielt offenbar eine Rolle

Der Haken an der Sache: “Sowden House” wurde bislang nicht angekündigt, was eine zu frühe Erwähnung der Produktion vermuten lässt. Allerdings lassen die genannten Informationen in etwa erahnen, wohin die Reise führt.

Der Name “Sowden House” ist offenbar eine Anlehnung an die Residenz von Dr. George Hodel, einem Hauptverdächtigen im Mordfall Black Dhalia. Laut Hodels Sohn wurde das Opfer mit dem bürgerlichen Namen Elizabeth Short angeblich in diesem Haus umgebracht.

Das klingt sehr nach einem Spiel, das mit dem anfangs erwähnten “L.A. Noire” vergleichbar ist. Der Titel versetzte Spieler in das Los Angeles des Jahres 1947 und ließ sie in der Rolle eines Ermittlers allerlei Kriminalfälle lösen.

Nachdem Team Bondi, das ursprüngliche Studio hinter “L.A. Noire”, geschlossen wurde, entstand das Studio Video Games Deluxe, das sich unter anderem aus ehemaligen Teammitgliedern zusammensetzt. Es arbeitete später an „L.A. Noire: The V.R. Case Files“.

2020 gab es Hinweise auf ein weiteres VR-Projekt in Zusammenarbeit mit Rockstar Games. Es entpuppte sich als “Grand Theft Auto: San Andreas VR” für Meta. Während Fans weiter auf die Veröffentlichung warten, schien sich Meta zuletzt zu verplappern.

“Hallo! Wir haben in der Tat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wir arbeiten daran!“, hieß es unter einem Youtube-Video auf Nachfrage, bevor der Kommentar wieder verschwand. Schon zuvor kam es zu ähnlichen Aussagen.

