Borderlands: Film hat einen Rotten-Tomatoes-Score von 0 Prozent

In den vergangenen Jahren kamen zahlreiche auf Videospielmarken basierende und bei Fans beliebte Filme und Serien auf den Markt. Als Highlights können die TV-Serien zu “The Last of Us“ und “Fallout” genannt werden.

“Borderlands” hingegen wird nicht als Vorzeigeprojekt in die Geschichte eingehen. Mehrere Publikationen konnten den Streifen inzwischen ansehen. Das Urteil fällt übereinstimmend vernichtend aus.

0 Prozent bei den Top-Kritikern

Die Stimmung spiegelt sich auch in den Bewertungen auf Rotten Tomatoes wider. Dort kommt “Borderlands” auf einen Tomatometer von 0 Prozent, sofern nur die Top-Kritiken berücksichtigt werden. Hierbei handelt es sich um den Prozentsatz der geprüften Tomatometer-Kritiker, die den Film positiv bewertet haben.

Übergreifend über alle Bewertungen sind es immerhin 3 Prozent. Das sagen einige die Kritiker über die Verfilmung von “Borderlands”:

Barry Hertz, Globe and Mail

Kommentar : Der Film ist klanglich chaotisch, erzählerisch schäbig und mit aufgesetzten Kommentaren vollgestopft, die nach kreativer Unentschlossenheit stinken. Selbst für die eingefleischtesten Gamer ist er eine peinliche Angelegenheit.

: Der Film ist klanglich chaotisch, erzählerisch schäbig und mit aufgesetzten Kommentaren vollgestopft, die nach kreativer Unentschlossenheit stinken. Selbst für die eingefleischtesten Gamer ist er eine peinliche Angelegenheit. kein Score

Vollständige Rezension

Vicky Jessop, London Evening Standard

Kommentar : Ist Borderlands der schlechteste Film des Jahres? Er ist definitiv im Rennen – und zwar so lächerlich schlecht, dass man das Gefühl hat, in eine Zeit zurückkatapultiert zu werden, als Videospieladaptionen ein Synonym für Mittelmäßigkeit waren.

: Ist Borderlands der schlechteste Film des Jahres? Er ist definitiv im Rennen – und zwar so lächerlich schlecht, dass man das Gefühl hat, in eine Zeit zurückkatapultiert zu werden, als Videospieladaptionen ein Synonym für Mittelmäßigkeit waren. Score : 1/5

: 1/5 Vollständige Rezension

Tim Grierson, Screen International

Kommentar : In ihrer chamäleonartigen Karriere hat Cate Blanchett schon viele Rollen angenommen – aber noch nie zuvor hatte sie die Chance, ein bewaffneter, knallharter Actionstar zu sein. Leider ist Borderlands kein würdiges Medium für ihre großspurige Darstellung.

: In ihrer chamäleonartigen Karriere hat Cate Blanchett schon viele Rollen angenommen – aber noch nie zuvor hatte sie die Chance, ein bewaffneter, knallharter Actionstar zu sein. Leider ist Borderlands kein würdiges Medium für ihre großspurige Darstellung. kein Score

Vollständige Rezension

Alison Foreman, indieWire

Kommentar : Der definitiv schlechteste Film in Roths Karriere und ein weiterer Schlag gegen AAA-Spiele, die auf die große Leinwand gebracht werden.

: Der definitiv schlechteste Film in Roths Karriere und ein weiterer Schlag gegen AAA-Spiele, die auf die große Leinwand gebracht werden. Score : C-

: C- Vollständige Rezension

Clarisse Loughrey, Independent

Kommentar : Es versetzt uns zurück in eine Zeit, als die Studios diese Gerichte mit der Anmut und Schärfe eines Betrunkenen zubereiteten, der um 3 Uhr morgens versucht, Chicken Nuggets zu bestellen.

: Es versetzt uns zurück in eine Zeit, als die Studios diese Gerichte mit der Anmut und Schärfe eines Betrunkenen zubereiteten, der um 3 Uhr morgens versucht, Chicken Nuggets zu bestellen. Score : 1/5

: 1/5 Vollständige Rezension

Weitere Meinungen zu “Borderlands” sind auf Rotten Tomatoes zusammengefasst. Hierbei handelt es sich um eine Online-Plattform, die Bewertungen und Rezensionen von Filmen und Serien sammelt und zusammenfasst. Einen derartig niedrigen Score haben allerdings nur wenige der dort behandelten Produktionen.

Weitere Meldungen zu Borderlands:

Falls ihr euch selbst von “Borderlands” überzeugen möchtet: Hierzulande startet der Film ab dem 22. August 2024 in den Kinos durch. Ebenfalls können Fans, die den Streifen zu Hause genießen (oder was auch immer) wollen, zur Disk greifen. Vorbestellungen auf DVD und Blu-ray sind möglich.

Weitere Meldungen zu Borderlands.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren