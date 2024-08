Dragon Age The Veilguard: Macht Schluss mit den Kameraproblemen des Vorgängers

Jetzt müssen die Fans der „Dragon Age“-Reihe wohl nicht mehr allzu lange auf den neuesten Teil der Fantasy-Serie warten. Wie EA kürzlich angab, wird der Releasezeitraum für „Dragon Age: The Veilguard“ auf das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 eingegrenzt. Somit dürfte der Titel zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2024 erscheinen.

Doch hat sich BioWare auch der Kritik an der seltsamen Kamera angenommen, die die Spieler noch in dem Vorgänger „Dragon Age: Inquisition“ auf die Palme brachte? Ja, meint der Creative Director John Epler. Und der muss es wissen, denn Epler war für das Gesprächssystem in „Dragon Age: Inquisition“ verantwortlich.

BioWare habe das Feedback zu der Kamera laut und deutlich gehört

Der Creative Director John Epler antwortete kürzlich auf Discord auf einige Fragen der Fans zu dem kommenden „Dragon Age: The Veilguard“. Unter anderem wollte ein Nutzer wissen, ob die Kamera bei den Unterhaltungen im Spiel wie bei einer Cutscene herangezoomt werde oder herausgezoomt wie bei „Dragon Age: Inquisition“.

Epler antwortete, dass es „leichtere“ Konversationen für spezifische Inhalte im Spiel gebe. Die anderen Unterhaltungen würden jedoch „eine traditionellere Kamerafahrt über die Schulter“ verwenden.

Kürzlich sprachen die Entwickler bereits über die beeindruckende Zahl an Dialogzeilen in „Dragon Age: The Veilguard“. So hätte man rund 140.000 Zeilen aufgezeichnet. 60.000 Zeilen würden davon alleine auf den Protagonisten Rook entfallen.

Creative Director nimmt die Schuld an der Kamera auf sich

Die Frage des Nutzers bezog sich auf die Art und Weise, wie sich die Kamera in „Dragon Age: Inquisition“ bei manchen Gesprächen verhielt, die keine gescripteten Cutscenes waren. Bei kurzen Unterhaltungen oder dem Einkauf bei Händlern versuchte die Kamera, alle beteiligten Charaktere einzufangen. Allerdings hatte dies manches Mal recht seltsame Blickwinkel zur Folge.

Die Schuld daran nahm John Epler auf sich. Epler war Cinematic Designer bei „Dragon Age: Inquisition“ und übernahm eine führende Rolle bei den beiden DLCs „The Trespasser“ und „Jaws of Hakkon“. Bei „Dragon Age: The Veilguard“ bekleidet er nun das Amt des Creative Directors.

„Ich erschuf das einfache Gesprächssystem für DAI“, gab Epler über Discord an. „Während sie das tat, was sie tun sollte, haben wird das Feedback zur Kamera laut und deutlich gehört.“

