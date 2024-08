Elden Ring: Update 1.13.2 mit diversen Fehlerbehebungen steht bereit – Changelog

Erst vor wenigen Tagen stellten die Entwickler von FromSoftware das „Elden Ring“-Update auf die Version 1.13 bereit. Welche Anpassungen und Verbesserungen mit dem umfangreichen Patch den Weg ins Spiel fanden, verraten wir euch hier.

Wie FromSoftware bekannt gab, steht ab sofort das nächste Update zum Download bereit. Wie es die Versionsbezeichnung 1.13.2 bereits andeutet, fällt der neueste Patch überschaubar aus. Dieses Mal nahmen die Entwickler diverse Fehler in Angriff, über die die Community zuletzt noch klagte.

Beispielsweise behoben die Entwickler den Bug, der in einigen Bereichen von Scadu Altus einen kooperativen Mehrspielermodus ermöglichte, obwohl keine Gebietsbosse anwesend waren. Auch der Fehler, der euch unter Umständen daran hinderte, in einigen Bereichen von Scadu Altus in die Welten anderer Spieler einzudringen, gehört laut FromSoftware der Vergangenheit an.

Welche Bugs mit dem neuen Update sonst noch in Angriff genommen werden, verrät euch der offizielle Changelog.

Wie geht es für FromSoftware weiter?

Mit mehr als 25 Millionen verkauften Einheiten entwickelte sich „Elden Ring“ zum erfolgreichsten Titel in FromSoftwares Geschichte. Auch die im Juni veröffentlichte Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ avancierte in kürzester Zeit zu einem kommerziellen Hit. In einem kürzlich mit dem Guardian geführten Interview sprach Game Director und FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki über die Zukunft des japanischen Studios.

Zum einen wies Miyazaki darauf hin, dass die Fans nicht davon ausgehen sollten, dass zukünftige Spiele von FromSoftware noch größer ausfallen als „Elden Ring“. Stattdessen ist Miyazaki der Meinung, dass sein Team mit „Elden Ring“ bezüglich des Umfangs und der eingesetzten Ressourcen eine Grenze erreicht hat.

Sollten Spiele noch größer werden, würde Miyazaki bezüglich der Qualitätssicherung und des Risikomanagements Bedenken hegen. Des Weiteren bestätigte Miyazaki, dass es FromSoftware in den nächsten Jahren darum gehen wird, junge Talente anzulernen, um diese auf größere Aufgaben wie den Posten des Game Directors vorzubereiten.

Woran FromSoftware derzeit arbeitet, verriet das Studio nicht. Stellenausschreibungen deuteten zuletzt jedoch darauf hin, dass sich unter den Projekten, die sich derzeit bei FromSoftware in Entwicklung befinden, ein neues „Armored Core“ befinden könnte.

