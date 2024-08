Firesprite: Neues Spiel basiert auf einer etablierten Dark-Horror-IP – Bericht

Firesprite, das Studio hinter “Horizon Call of the Mountain” und weiteren VR-Projekten, arbeitet an einem neuen Spiel. Während die große Ankündigung noch aussteht, trafen weitere Hinweise auf das ein, was Spieler früher oder später erleben können.

Schon im vergangenen Monat ging aus einer Stellenanzeige hervor, dass das Studio an einem „düsteren, storygetriebenen narrativen Abenteuer“ werkelt. Ein neues Detail grenzt die Möglichkeiten ein.

Offenbar keine neue IP

Einem Bericht von MP1st zufolge basiert das neue Spiel von Firesprite auf einer etablierten Marke. Darauf deutet der Lebenslauf der Autorin Ren Alex-Rose hin. Sie war von 2022 bis April dieses Jahres für das Studio tätig und arbeitete zuletzt an einem „unangekündigten Horror-Adventure-Spiel”.

Zum Aufgabengebiet der Autorin gehörte die Gestaltung von Charakteren und Handlungssträngen „innerhalb einer bereits etablierten IP“.

Das deckt sich mit den Andeutungen des Bloomberg-Journalisten Jason Schreier, der im Februar nach einer gegensätzlichen Behauptung betonte, dass er in Bezug auf das neue Spiel von Firesprite nie von einer neuen Marke sprach.

Schon zuvor wurde das noch namenlose Spiel auf der Website von Firesprite-Designerin Emily Stell als „Narrative Horror Title“ für PS5 und PC gelistet, was bedeutet, dass Sony weiterhin auf eine breitere Verfügbarkeit von First-Party-Spielen setzt.

Der Insider Colin Moriarty behauptete wiederum in einem Podcast, dass das Spiel auf einer Insel spielen und eine weibliche Hauptfigur haben könnte. Bestätigt sind diese Angaben nicht.

Welche etablierte Marke könnte es sein?

MP1st wühlte sich weiter in die Thematik und stolperte über das Pinterest-Profil von Environment Artist Andréas Houin, das Hinweise auf einen kosmischen Horror enthält. Allerdings müssen diese Grafiken nicht mit dem neuen Spiel von Firesprite in Verbindung stehen.

Während die “verzweigte Erzählung” auf eine Marke wie “Until Dawn” hindeuten könnte, spekuliert die Publikation über die Rückkehr einer anderen IP: “Siren”, einst vom aufgelösten Japan Studio erschaffen, liegt seit 2008 nach drei veröffentlichten Spielen brach. Könnte Firesprite an einer Wiederbelebung arbeiten?

Mehr zu Firesprite:

Firesprite ist seit 2021 im Besitz von Sony Interactive Entertainment, nachdem das Studio schon in den Vorjahren vorrangig für den PS5-Hersteller produziert hatte.

Zu den Spielen des Entwicklers gehören “The Playroom” (2013), “Run Sackboy! Run!” (2014), “The Playroom VR” (2016), “Air Force Special Ops: Nightfall” (2017), “The Persistence” (2018) und “Horizon Call of the Mountain” (2023).

