Quidditch Champions: Beauxbatons und Durmstrang im Fokus – Quidditch-Spielfelder vorgestellt

"Harry Potter: Quidditch Champions" meldet sich mit einem neuen Trailer zurück. Diesmal rücken bestimmte Schauplätze des namensgebenden Quidditchpokals in den Fokus.

Warner Bros. Games hat ein neues Video zu “Harry Potter: Quidditch Champions” veröffentlicht. Erstmals werden darin die Adaptionen der Beauxbatons-Akademie und des Durmstrang-Instituts gezeigt.

Das Video gewährt Einblicke in die Quidditch-Spielfelder, die Architektur und Landschaften der Schulen sowie Gameplayszenen.

Was erleben Spieler in Harry Potter: Quidditch Champions?

Im Karriere-Modus des kommenden Spiels nehmen Fans des “Harry Potter”-Universums am Trimagischen Schul-Quidditch-Wettbewerb teil und repräsentieren eine der drei Zaubereischulen. Die Spielfelder sind im PvP- als auch im Schaukampf-Matches-Modus verfügbar.

Warner Bros. Games verspricht mit “Harry Potter: Quidditch Champions” kultige Schauplätze und Charaktere aus der Zaubererwelt. Ebenfalls seien Anspielungen enthalten, die Fans lieben werden.

Zu den Spielmodi gehören unter anderem Solo, ein wettbewerbsorientierter Mehrspieler-Modus und Online-Koop. Darin schlüpfen die Spieler in die Rollen der Treiber, Jäger, Hüter und Sucher. Und natürlich sind die bekannten Charaktere Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger an Bord.

Nachfolgend steht der heutige Trailer zur Ansicht bereit:

„Harry Potter: Quidditch Champions“ erscheint am 3. September 2024 zunächst als „Digital Standard Edition“ und „Digital Deluxe Edition“ für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Die „Physical Deluxe Edition“ folgt am 8. November 2024 für die genannten Konsolen. Die Edition für Nintendo Switch wird während der Weihnachtssaison veröffentlicht.

PlayStation-Plus-Mitglieder dürfen ohne Zusatzkosten einsteigen

Die Standardversion von “Harry Potter: Quidditch Champions” steht Abonnenten von PS Plus im Zeitraum vom 3. bis 30. September 2024 “gratis” zur Verfügung. Da es sich um ein Essential-Spiel handelt, muss der Titel für einen langfristigen Zugriff lediglich in die Bibliothek gepackt werden.

Ebenfalls erhalten Abonnenten in diesem Zeitraum den Besen-Skin „Bester Feuerblitz“. Und auch für Besitzer von “Hogwarts Legeacy” gibt es einen Bonus: Sie bekommen ein Legacy-Paket. Als Voraussetzung gilt ein verknüpftes WB Games-Konto.

