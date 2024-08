Scum: Rating liefert Hinweis – Erscheint der komplexe Survival-Titel für die PS5?

Auf dem PC befindet sich der Survival-Titel "Scum" seit dem Sommer 2018 im Early-Access. Einem Rating aus Taiwan zufolge arbeiten die Entwickler zudem an einer Umsetzung für die PS5 und die Xbox Series X/S.

Mittlerweile befindet sich der komplexe und strategische Survival-Titel „Scum“ auf dem PC seit mehr als sechs Jahren im Early-Access. In diesem Zeitraum wurde „Scum“ mehr oder weniger regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Aktuellen Berichten zufolge arbeiten die Entwickler derzeit nicht nur weiter an Content und Verbesserungen für die PC-Version. Darüber hinaus könnte „Scum“ auf kurz oder lang den Weg auf die Konsolen finden. Darauf deutet in diesen Tagen ein entsprechendes Rating aus Taiwan hin.

So versah das Rating-Board Umsetzungen von „Scum“ für die PS5 und die Xbox Series X/S mit einer Freigabe.

Überlebenskampf in einer riesigen Welt

Die Entwickler beschreiben „Scum“ als einen Multiplayer-Survival-Titel in einer umfangreichen offenen Welt. Versprochen wird eine 225 Quadratkilometer große Spielwelt, die dichte Wälder, malerische Strände, ruhige Felder, verlassene Städte und heruntergekommene Flugplätze umfasst.

Jeder der Ort erzählt seine ganz eigenen Geschichte, wobei ihr ihr die Spielwelt zu Fuß oder am Steuer von Fahrzeugen und Flugzeugen erkunden könnt. Das unstillbare Verlangen der Welt nach Unterhaltung gipfelte in der „Scum“ genannten TV-Serie, in der sich alles um einen gnadenlosen Kampf um das Überleben dreht.

„Sowohl Fanlieblinge als auch neue Gefangene werden in einem erbarmungslosen Überlebenskampf aufeinandertreffen und um die Unterstützung von Zuschauern, Produzenten und Firmensponsoren kämpfen, um Ruhm, Geschenke und eine Chance auf ein Leben nach dem Tod zu gewinnen.“, beschreiben die Entwickler die TV-Show.

„Melden Sie sich freiwillig für ein Ereignis und treten Sie gegen andere Gefangene an, wobei Ruhmpunkte und wertvolle Beute für die Überlebenden auf dem Spiel stehen.“

Entwickler setzen auf komplexe Mechaniken

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Scum“ gehört laut Entwicklerangaben die Tatsache, dass der Survival-Titel vor allem auf komplexe Mechaniken setzt. „Scum nutzt dutzende komplexe Systeme, um den Spielern zu ermöglichen, so tief wie sie möchten in das Management ihres Charakters einzutauchen.“

Zu den Elementen, die die Survival-Erfahrung vertiefen, gehören Systeme, die den Stoffwechsel eures Charakters, die Trägheit bei Bewegungen und sogar die Geschwindigkeit, mit der Kleidungsschichten am Körper trocknen, bestimmen.

Auch wenn sich das Rating Board in Taiwan in der Vergangenheit immer wieder als zuverlässige Quelle entpuppte, müssen wir abschließend darauf hinweisen, dass eine offizielle Ankündigung der Konsolenversion von „Scum“ noch aussteht.

