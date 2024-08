Space Marine 2: Werft einen umfangrechen Blick auf den Multiplayer

Die vergangenen Wochen waren für Fans von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ sicherlich eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle. Zunächst mussten sie die Absage der ursprünglich für alle interessierten Gamer geplante Open Beta verkraften.

Wenig später folgte die deutlich erfreulichere Nachricht, dass das Action-Rollenspiel endlich den Goldstatus erreicht hat. Somit stehen einem pünktlichen Release nichts mehr im Wege. Die restliche Wartezeit bis dahin versüßt Saber Interactive mit einem sehenswerten Video.

Space Marine 2 lässt im Multiplayer die Muskeln spielen

Das just veröffentlichte Video legt den Fokus auf den Multiplayer-Modus von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“. Wer mit der Singleplayer-Kampagne des Action-Rollenspiels nicht viel anfangen kann, darf alternativ gemeinsam mit seinen Freunden in den Kampf ziehen. Was die Fans dabei erwartet, fasst der neue Trailer zusammen.

Anhand von etwas mehr als sieben Minuten an Gameplay-Szenen gibt es einen recht ausführlichen Vorgeschmack auf die Multiplayer-Gefechte von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“. Unter anderem ist zu sehen, wie sich eine kleine Gruppe an Spielern durch eine üppige Dschungellandschaft kämpft und es dabei mit riesigen Horden von Tyraniden zu tun bekommt.

Einer der Krieger schnetzelt sich mithilfe von Schwert und Schild durch die schier endlosen Schwärme an Kreaturen. Dabei zeigt sich nochmals sehr genau, wie blutig und brutal es in den Scharmützeln zur Sache geht. Außerdem bekommen Fans eine Ahnung von der ebenso bildgewaltigen wie effektreich inszenierten Gefechten, bei denen übrigens nicht nur Nahkampfwaffen, sondern auch Maschinengewehre und andere Kaliber zum Einsatz kommen.

Des Weiteren macht das Multiplayer-Video deutlich, dass die Spieler in „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ nicht nur Horden von kleinen Kreaturen erwarten, sondern auch deutlich größere Widersacher. Diese halten deutlich mehr Treffer aus und sind entsprechend schwieriger zu besiegen. Außerdem gibt es einen Vorgeschmack auf andere Schauplätze wie etwa das Innere von Fabrikkomplexen und technischen Anlagen.

Wann erscheint Warhammer 40.000: Space Marine 2?

Allzu lange müssen Fans übrigens nicht mehr warten, um endlich selbst „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ spielen zu können. Sollte alles nach Plan verlaufen, kommt das Action-Rollenspiel von Entwickler Saber Interactive am 9. September 2024 für den PC und Konsolen auf den Markt.

Wer jedoch viel zu ungeduldig ist, sollte darüber nachdenken, sich „Space Marine 2“ im Rahmen einer Vorbestellung zu schnappen. Wer bereits jetzt die Gold- oder die Ultimate-Edition des Spiels kauft, erhält einen um vier Tage früheren Zugang zum Hack & Slay.

