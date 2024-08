Black Myth Wukong: Changelog zum Update 1.0.8.14860 – Bosskampf wird leichter

„Black Myth: Wukong“, das vor einer Woche Debüt feierte, hat innerhalb weniger Tage große Erfolge erzielt, kam aber auch mit technischen Problemen auf den Markt. Inzwischen hat das Entwicklerteam von Game Science ein neues Update auf die Version 1.0.8.14860 veröffentlicht.

Der Patch steht zunächst nur im Epic Games Store zur Verfügung, wird jedoch schrittweise auf weiteren Plattformen eingeführt, betonen die Entwickler.

Boss-Anpassungen und Fehlerbehebungen

Zu den Änderungen gehört die Korrektur von Übersetzungen für Talente, Ausrüstung und Inventar in mehreren Sprachen. Zudem wurden mehrere technische Probleme behoben. Fehler, bei denen bestimmte Gegner in ihrer Bewegung stecken blieben oder die Haareffekte einiger Charaktere unnatürlich dargestellt wurden, sollen nach der Installation der Vergangenheit angehören.

Ein weiterer Bestandteil des Patches 1.0.8.14860 von „Black Myth: Wukong“ ist die Anpassung der Spielbalance. So wurden die Werte eines Bossgegners leicht reduziert, um offenbar ein faireres Spielerlebnis zu gewährleisten. Auch bei anderen Bosskämpfen und Gegnern kam es zu Optimierungen, um ungewollte Spielmechaniken und Bugs zu beseitigen.

Neben den Korrekturen an Fortschritts- und Statistik-Systemen und der Behebung von Absturzproblemen hat das Entwicklerteam einige Darstellungsfehler von Songtiteln und Liedtexten in der Musikbibliothek korrigiert sowie das Layout der Untertitel in mehreren Sprachen verbessert.

Sprachproblem auf der PS5 und vorläufige Lösung

Ergänzend wurde auf der PS5 ein Problem erkannt, das zu Abstürzen beim Start von „Black Myth: Wukong“ führt, wenn die Systemsprache auf Türkisch eingestellt ist. Als temporäre Lösung empfiehlt Game Science, die Systemsprache der PS5 auf Englisch oder eine andere unterstützte Sprache umzustellen.

Der kompletten Changelog zum Update 1.0.8.14860 ist auf dieser Seite eingebettet. Aber Vorsicht, es sind auch Spoiler enthalten, darunter die Namen von Gegnern sowie andere Spielbeschreibungen.

Black Myth: Wukong erreicht beeindruckende Verkaufszahlen

„Black Myth: Wukong“ konnte zügig nach dem Launch einen beeindruckenden Meilenstein hinter sich lassen. Innerhalb von nur drei Tagen nach dem Release wurden weltweit über zehn Millionen Exemplare des Spiels verkauft.

Darüber hinaus punktet „Black Myth: Wukong“ auch mit der Zahl der gleichzeitigen Spieler. Mit drei Millionen gleichzeitig aktiven Nutzern auf allen Plattformen (Stand 23. August) gehört das Action-Rollenspiel zu den meistgespielten Titeln des Jahres. Allein auf Steam liegt der Peak mittlerweile bei über 2,4 Millionen.

Das Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ ist derzeit für PlayStation 5 und PC über Steam, den Epic Games Store sowie die WeGame-Plattform (China) verfügbar. Ein Veröffentlichungstermin für die Xbox-Version steht noch aus. Hier sollen technische Probleme die Freigabe verhindern.

