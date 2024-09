Astro Bot: Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein – Team Asobi über einen Nachfolger

Mit „Astro Bot“ veröffentlichten die Entwickler von Team Asobi in der letzten Woche nicht weniger als einen der besten Titel der vergangenen Jahre.

Nicht nur die internationalen Magazine waren begeistert. Auch in unserem ausführlichen Test schlitterte das charmante Abenteuer von Astro nur knapp an der Höchstwertung vorbei. Nachdem Team Asobi kürzlich bereits auf die kostenlose Inhalte einging, die „Astro Bot“ nach dem Release spendiert bekommt, sprach das japanische Studio in einem Interview über einen möglichen Nachfolger.

Laut Creative Director und Studioleiter Nicolas Doucet ist ein Nachfolger definitiv ein Thema, über das Team Asobi intern spricht. Wie Doucet betont, möchte sein Team hier jedoch nicht den leichten Weg gehen.

Diese Pläne würde Team Asobi verfolgen

Laut Doucet hätten die Entwickler nämlich kein Interesse daran, einfach nur eine Art „Astro Bot 1.5“ zu entwickeln. Stattdessen müsste ein möglicher Nachfolger mit frischen Ideen und Konzepten punkten, die die Entwicklung eines neuen Projekts rechtfertigen.

Aktuell ist es laut Doucet aber ohnehin zu früh, um offen über die Zukunft der Marke zu sprechen.

„Einen Charakter ins Rollen zu bringen, ist wirklich, wirklich schwierig, wenn man über eine IP nachdenkt“, so der Creative Director. „Die Astro-IP ist auch sehr flexibel. Also werden wir weiterhin über Spielideen nachdenken.“

„Es müsste etwas Frisches sein. Das ist uns sehr wichtig. Wir wollen nicht einfach dasselbe machen, wie Astro Bot 1.5. Die Zeit wird es zeigen.“

Sorgen DLCs für weitere Cameo-Auftritte?

Kurz nach dem Release von „Astro Bot“ in der letzten Woche kamen Gerüchte um weitere Cameo-Auftritte auf, die via DLC den Weg in den gefeierten Plattformer finden könnten. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferten uns die Credits, in denen diversen Entwicklern und Publishern gedankt wurde, die einem Auftritt ihrer Marken in „Astro Bot“ zustimmten.

Hierbei haben wir es unter anderem mit Ubisoft oder Team17 zu tun. Auffällig ist, dass von einem Großteil der genannten Studios keine Charaktere in „Astro Bot“ zu finden sind. Dies legt den Gedankengang nah, dass weitere Cameos in der Tat in Form von DLCs Einzug halten könnten.

„Astro Bot“ ist exklusiv für die PS5 erhältlich. Wie Team Asobi auf Nachfrage andeutete, könnte zu einem späteren Zeitpunkt zudem eine Umsetzung für den PC folgen.

