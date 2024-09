PS5 & PS4: Spiele in verschiedenen Genres sind „enorm wichtig“ – Hermen Hulst im Interview

In einem aktuellen Interview äußerte sich Hermen Hulst zur strategischen Ausrichtung der PlayStation Studios und betonte die Wichtigkeit einer breiten Genrevielfalt.

Auch die Kategorie der Familienspiele stehe dabei im Fokus. Es sei eine entscheidende Ausrichtung, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen und das Portfolio an PS5- und PS4-Titeln zu erweitern.

Astro Bot als neue Referenz

Die PlayStation Studios setzen seit Jahren auf starke Einzelspieler-Erlebnisse, darunter besonders häufig Spiele für ein erwachsenes Publikum. Doch laut Hulst, Co-CEO der PlayStation-Sparte, müssen auch familienfreundliche Spiele wie „Astro Bot“ (Test) ein essenzieller Bestandteil der PlayStation-Strategie sein.

„Ich denke, es ist enorm wichtig, dass PlayStation Studios Spiele in verschiedenen Genres entwickelt, und der Familienmarkt ist für uns ein wirklich wichtiger Schwerpunkt“, erklärte Hulst. „Astro’s Playroom“, das auf der PlayStation 5 vorinstalliert war, habe sich als großer Erfolg erwiesen. Millionen von Spielern weltweit hätten das Abenteuer des kleinen Roboters genossen.

Hulst bezeichnete „Astro Bot“ als ein gewichtiges Franchise, das nicht nur durch einen besonderen Charakter besticht, sondern auch das Vermächtnis der PlayStation Studios widerspiegelt. „Es ist bemerkenswert, dass ein relativ kleines Team in der Lage ist, ein so großes Spiel zu entwickeln“, fügte er hinzu.

„Astro Bot“ dient nicht nur als unterhaltsames Spiel, sondern auch als Hommage an die PlayStation-Geschichte. Es enthält zahlreiche versteckte Referenzen, die sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler ansprechen.

Einige Marken fehlen bislang noch und könnten mit einem DLC folgen:

Neben familienfreundlichen Titeln legt PlayStation großen Wert auf Spiele, die insgesamt ein breites Publikum ansprechen. Laut Hulst reicht die Zielgruppe von neuen bis hin zu erfahrenen Spielern, die sich auch in herausfordernden Titeln wohlfühlen.

Sony investiert in den Ausbau von Marken

Vielfältige Genres sind entscheidend. Aber auch verschiedene von Grund auf geförderte Franchises braucht es, betonten Sonys Chief Financial Officer Hiroki Totoki und der Vorstandsvorsitzende Kenichiro Yoshida kürzlich in einem Gespräch mit der Financial Times.

Sony habe erkannt, dass es an frühzeitig von Grund auf geförderten Marken – sogenannten Intellectual Properties (IPs) – mangelt. Das Duo bezog sich aber nicht explizit auf Videospiele, sondern sprach übergreifend über Games, Filme und Animes.

Einen solchen transmedialen Erfolg, der die Marke nicht nur einem eingeschränkten Publikum mit Konsolen näherbrachte, konnte etwa “The Last of Us” erzielen – aber eben erst viele Jahre nach dem ursprünglichen Launch als Videospiel. Die TV-Serie ist äußerst beliebt und eine zweite Staffel befindet sich in der Produktion.

In diesem Zusammenhang möchte Sony die eigenen Marken nicht mehr nur vorrangig an externe Streaminganbieter lizenzieren, sondern den Schwerpunkt vom Vertrieb auf die Schaffung geistigen Eigentums verlagern. Damit solle die Umwandlung des Unternehmens von einer Marke für Unterhaltungselektronik in ein globales Unterhaltungsunternehmen gefestigt werden.

„Wir haben die Technologie. Und die Erschaffung ist der Bereich, der uns gefällt und zu dem wir am meisten beitragen können“, so Yoshida.

Das Interview bezog sich letztlich nicht explizit auf einen Mangel an Marken, die für PlayStation-Spiele genutzt werden könnten, wie es in einigen Medien missinterpretiert wurde, sondern vielmehr um deren transmediale Verwertung im großen Stil.

Ob auch “Astro Bot” medienübergreifend aufgebaut und von Sony selbst für weitere Medienformen verwertet wird, bleibt abzuwarten. Der Titel erschien am 6. September 2024 exklusiv für die PS5 und konnte sich auf Metacritic zum bisher bestbewerteten neuen Spiel des Jahres aufschwingen. Lediglich eine Erweiterung wurde besser bewertet.

