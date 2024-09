Star Wars Outlaws: Aktienkurs sinkt nach Launch auf 10-Jahres-Tief – Analysten sind skeptisch – Update

Offenbar sorgte der Release von "Star Wars Outlaws" in der letzten Woche unter Analysten und Investoren für Skepsis. Dies wiederum führte dazu, dass Ubisofts Aktienkurs auf den tiefsten Stand seit 2014 fiel.

Update: Der Wertverlust der Ubisoft-Aktien hält ungebremst an. Mittlerweile werden die Wertpapiere für um die 13,50 Euro gehandelt. Allein in den vergangenen sieben Tagen sank der Wert um rund 20 Prozent. Am 23. September 2024 fliegt Ubisoft zudem aus dem STOXX Europe 600 Index.

Meldung vom 4. September 2024: Mit „Star Wars Outlaws“ erschien in der letzten Woche der neueste Open-World-Titel von Ubisoft Massive („The Division 2“, „Avatar: Frontiers of Pandora“) für den PC und die aktuellen Konsolen.

Kurz vor dem Release erreichten uns die internationalen Testwertungen, die deutlich machten, dass „Star Wars Outlaws“ die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte. Auf Metacritic bringt es der Titel auf eine durchschnittliche Wertung von soliden 76 Punkten. Kritisch wird es bei beim Userscore, der bei gerade einmal 4.9 Punkten liegt.

Ein Abschneiden, das Anleger und Investoren offenbar enttäuschte und zu einem Abverkauf der Ubisoft-Aktie führte. Wie Insider Gaming berichtet, brach Ubisofts Aktienkurs in den ersten beiden Tagen nach dem Release von „Star Wars Outlaws“ um zwischenzeitlich mehr als zehn Prozent ein.

Marktwert von Ubisoft fällt unter die 2-Milliarden-Marke

Nach dem Launch des Open-World-Titels fiel der Aktienkurs von Ubisoft auf bis zu 15,34 Euro pro Anteil. Dies markiert nicht nur den tiefsten Wert seit 2014. Gleichzeitig fiel Ubisofts Marktwert durch die Korrektur des Aktienkurses zwischenzeitlich auf unter zwei Milliarden Euro.

Neben den Anlegern sind auch Marktforscher skeptisch. Beispielsweise senkte J.P. Morgan seine Verkaufsprognose für „Star Wars Outlaws“ deutlich. Zunächst gingen die Analysten von J.P. Morgan von 7,5 Millionen verkauften Spielen bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres am 31. März 2025 aus.

Eine Prognose, die mittlerweile auf 5,5 Millionen abgesetzte Kopien gesenkt wurde. Insbesondere die Kombination aus möglicherweise nicht erreichten Verkaufszielen und den hohen Kosten, die mit der Lizenzierung der „Star Wars“-Marke einhergehen, scheint die Anleger und Analysten skeptisch zu stimmen.

Offizielle Zahlen stehen noch aus

Ubisoft äußerte sich zum bisherigen Abschneiden von „Star Wars Outlaws“ nicht. Daher bleibt abzuwarten, wie sich die Performance des Open-World-Titels auf das laufende Geschäftsjahr des Konzerns auswirken wird.

Der Publisher legte einen soliden Start hin und wies im Zuge der Geschäftszahlen zum ersten Quartal (1. April – 30. Juni 2024) darauf hin, dass die internen Ziele übertroffen wurden. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent auf 323,5 Millionen Euro, während die Nettobuchungen mit 290 Millionen Euro angegeben wurden. Ein Plus von 8,3 Prozent.

Allerdings zeichnete sich vor wenigen Tagen ab, dass bei Ubisoft zuletzt nicht alles rund lief. Vor allem der Free2Play-Shooter „XDefiant“ scheint den Verantwortlichen Kopfzerbrechen zu bereiten.

Einem Bericht von Insider Gaming zufolge könnte die dritte Season darüber entscheiden, ob und in welcher Form es für den kriselnden Shooter weiter geht.

