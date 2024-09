PS5 Pro 30th Anniversary: Vorbestellungen in Kürze möglich und bei diesem Shop bekommt ihr sie

Freunde neuer Hardware konnten sich in den letzten Wochen sicherlich nicht über Langeweile beschweren. So kündigte Sony in diesem Monat nämlich nicht nur die PS5 Pro offiziell an.

Darüber hinaus begeht der japanische Elektroriese das 30. Jubiläum von PlayStation mit einer ganz besonderen Überraschung für die Fans. Die Rede ist von der „PlayStation 30th Anniversary Collection“, die sich aus unterschiedlichen Systemen im Look der klassischen PlayStation zusammensetzt.

Die „PlayStation 30th Anniversary Collection“ umfasst ein umfangreiches PS5 Pro-Set, die Digital-Edition der PS5 Slim, PlayStation Portal, den DualSense und den High-End-Controller DualSense Edge, die im vertrauten Grau der ersten PlayStation erstrahlen.

Exklusive Vorbestellungen im PlayStation Direct Store

Genau wie bei früheren Produkten setzt Sony bei den Vorbestellungen zunächst auf den hauseigenen PlayStation Direct Store, in dem Interessenten ihr Glück versuchen können. Die Betonung liegt hier sicherlich auf dem Wort Glück, da vor allem das PS5 Pro-Set in der „30th Anniversary“-Version streng limitiert ist: auf 12.300 Einheiten.

Hier dürfte also ein regelrechter Run auf die Konsolen einsetzen. Darüber hinaus erhalten Vorbesteller die Möglichkeit, „30th Anniversary“-Editionen des DualSense-Controllers, des DualSense Edge und des Remote-Handhelds PlayStation Portal einzeln zu erwerben.

Die Vorbestellungen im PlayStation Direct Store starten am Donnerstag, den 26. September 2024 zu einer bislang noch nicht kommunizierten Uhrzeit. Sollte Sony diesbezüglich konkreter werden beziehungsweise die Vorbestellungen im PlayStation Direct Store starten, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Der Vorverkauf im Einzelhandel startet am 10. Oktober 2024 und somit etwas später. Dies gilt allerdings nicht für das PS5-Pro-Paket. Dieses bietet Sony exklusiv über den PlayStation Direct Store an. Eine Ausnahme bildet auch der DualSense, der ebenfalls ab dem 26. September 2024 bei teilnehmenden Händlern verfügbar sein wird.

Ab 26. September über PlayStation Direct vorbestellbar:

PS5 Pro (als Paket mit Zubehör)

PS5 Digital Edition

PlayStation Portal

DualSense Edge

DualSense

Bei Händlern vorbestellbar:

PS5 Digital Edition (ab 10. Oktober)

DualSense (ab 26. September)

Zu den teilnehmenden Händlern gehören hierzulande unter anderem*:

Die Veröffentlichung der „PlayStation 30th Anniversary Collection“ erfolgt am 21. November 2024.

Was haben die PS5-Bundles zu bieten?

Neben Konsolen in einem optisch ansprechenden Grau umfasst vor allem das PS5 Pro-Bundle der „PlayStation 30th Anniversary Collection“ reichlich zusätzliche Inhalte. Zu diesen gehören unter anderem optisch passende Versionen des DualSense und des DualSense Edge.

Zudem befinden sich sowohl eine Ladestation für den DualSense als auch ein vertikaler Standfuss im Lieferumfang.

Welche Inhalte ergänzend zu den jeweiligen Konsolen geboten werden, verraten die folgenden Übersichten. Beachtet in diesem Zusammenhang bitte, dass beide PS5-Konsolen der „PlayStation 30th Anniversary Collection“ ohne ein Laufwerk ausgeliefert werden.

Solltet ihr bislang kein Disc-Laufwerk euer Eigen nennen, muss es also separat erworben werden.

PlayStation 5 Pro 30th Anniversary Edition (2TB) – Limitiert auf 12.300 Einheiten

30th Anniversary DualSense-Controller

30th Anniversary DualSense Edge-Controller

DualSense-Controller-Ladestation

Kabelsteckergehäuse im Stil des Original-PlayStation-Controllers

Vier Kabelbinder im PlayStation-Symbol-Design

PlayStation-Aufkleber

Limitierte Edition PlayStation-Poster (1 von 30 möglichen Designs)

PlayStation-Büroklammer

Vertikaler Standfuss

Passende limitierte Disc-Laufwerk-Abdeckung

PlayStation 5 Slim (Digital) 30th Anniversary Edition (1TB)

30th Anniversary DualSense-Controller

Kabelsteckergehäuse im Stil des Original-PlayStation-Controllers

Vier Kabelbinder im PlayStation-Symbol-Design

PlayStation-Aufkleber

Limitierte Edition PlayStation-Poster (1 von 30 möglichen Designs)

PlayStation-Büroklammer

Vertikaler Standfuss

Passende limitierte Disc-Laufwerk-Abdeckung

