PS5 Pro vorbestellen: Kauf der 800-Euro-Konsole ab heute möglich

Update: Während die 30th Anniversary Edition schon ausverkauft zu sein scheint, steht der Vorverkauf der regulären Version der PS5 Pro noch bevor. Laut PlayStation UK geht es um 11 Uhr los. Allerdings dürfte auch ein vorsichtiger Blick um 10 Uhr nicht schaden.

Meldung vom 25. September 2024: Sony hat mit der PS5 Pro eine leistungsstarke Konsole angekündigt, die Videospielen dank neuer Technologien zu neuen Höhen verhelfen soll. Vorbestellungen starten in dieser Woche, zunächst allerdings nur eingeschränkt, was einen plausiblen Grund haben dürfte.

Nachdem die reguläre PS5 in vielen Regionen aufgrund der hohen Nachfrage und des Scalper-Verhaltens schwer zu bekommen war, bleibt abzuwarten, ob die neue Konsole denselben Ansturm erlebt. Allerdings konzentriert sich der Vorverkauf zunächst auf den offiziellen Shop von Sony.

Exklusive Vorbestellungen über PlayStation Direct

Am 26. September 2024 startet die Vorbestellungsphase für die PS5 Pro zunächst exklusiv im PlayStation-Direct-Store. Das gilt für alle Regionen, in denen Sonys offizieller Shop zugänglich ist, darunter auch Deutschland. In anderen Ländern erfolgt der Vorverkauf an diesem Tag auch über autorisierte Händler.

Zu welcher Uhrzeit Sony die Phase der Vorbestellungen am Donnerstag einläuten wird, ist noch unklar. Bei der PS5 wurden die Schleusen meist zwischen 10 und 11 Uhr geöffnet.

Der reguläre Start der Vorverkäufe bei Händlern erfolgt wiederum am 10. Oktober 2024, was in dem Fall auch für Deutschland gilt. Dazu gehören unter anderem*:

Es ist empfehlenswert, diese Shops genau im Blick zu behalten, da die Bestände knapp sein könnten. Wie bei früheren Konsolenstarts ist es wahrscheinlich, dass Scalper versuchen, die Geräte aufzukaufen und später zu überhöhten Preisen unter das Volk zu bringen. Erste Aktivitäten sind bereits erkennbar.

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Details für Spieler, die eine Vorbestellung in Erwägung ziehen, zusammengefasst.

PS5 Pro-FAQ: Preis, Release und Lieferumfang

Wann kann ich die PS5 Pro vorbestellen? Die Vorbestellungsphase für die PS5 Pro startet am 26. September 2024 über PlayStaton Direct. Ab dem 10. Oktober 2024 können Vorbestellungen auch bei anderen teilnehmenden Händlern erfolgen.

Wann erscheint die PS5 Pro offiziell? Der offizielle Launch der PS5 Pro ist für den 7. November 2024 vorgesehen.

Wie viel kostet die PS5 Pro? Die PS5 Pro wird für 799,99 Euro (ohne Disk-Laufwerk) angeboten.

Wird es die PS5 Pro auch mit einem Disk-Laufwerk geben? Vorerst nicht, die PS5 Pro wird ohne Disk-Laufwerk verkauft. Es kann jedoch wie bei der Slim-Variante ein Disk-Laufwerk separat erworben und angebracht werden.

Wie wird die Verfügbarkeit der PS5 Pro sein? Es ist wahrscheinlich, dass die Nachfrage hoch sein wird. Daher ist es ratsam, die Vorbestellungsoptionen frühzeitig zu nutzen. Besonders Scalper könnten versuchen, die Bestände schnell aufzukaufen.

Wird die PS5 Pro mit einem Standfuß geliefert? Nein, der vertikale Standfuß ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.

Kann ich PS4- und PS5-Spiele auf der PS5 Pro spielen? Ja, die PS5 Pro ist vollständig abwärtskompatibel mit allen PS5-Spielen und abwärtskompatiblen PS4-Games und kann diese zusätzlich durch ihre verbesserte Hardwareleistung optimieren.

Welche Vorteile hat die PS5 Pro gegenüber der PS5 Slim? Die PS5 Pro richtet sich an Core-Gamer und bietet deutlich mehr Leistung und bessere Grafikfunktionen als die PS5 Slim, die weiterhin das Basis-Modell bleibt. Käufer profitieren unter anderem von höheren Framerates und Raytracing in besserer Qualität. Weitere Einzelheiten dazu liefert der hier verlinkte Artikel.

Weitere Details zu den Unterschieden sind im folgenden Artikel zusammengefasst:

Welche technischen Änderungen bietet die PS5 Pro? Sie soll besonders durch ihre verbesserte Grafik und neue Features wie die PlayStation Spectral Super Resolution, die auf maschinellem Lernen basiert, glänzen. Mit einer leistungsstarken AMD RDNA 3.5 GPU, die 60 Compute Units umfasst, verspricht die PS5 Pro bis zu 45 Prozent schnelleres Rendering im Vergleich zur Standard-PS5.

