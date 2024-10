CoD Black Ops 6: Details zur Kampagne, Schwierigkeitsgrade & Belohnungen enthüllt

Vor wenigen Tagen versorgten uns Activision und Treyarch mit dem Gameplay-Launch-Trailer zu „Call of Duty: Black Ops 6“, der uns mit frischen Eindrücken auf die Kampagne einstimmte.

Ergänzend dazu stellte Treyarch ein weiteres Video zum Ende Oktober erscheinenden Shooter bereit. In diesem kommen verschiedene führende Köpfe des Entwicklerteams zu Wort und sprechen über die Kampagne von „Call of Duty: Black Ops 6“. Die Kampagne setzt im Jahr 1991 zu Zeiten des Golfkriegs ein und soll sich laut Lead Narrative Designer Murray Kraft wie ein klassischer Sommer-Blockbuster spielen.

Zudem verspricht Treyarch, dass der Aufbau der Handlung dafür sorgt, dass jeder Spieler eine andere Erfahrung macht. Weitere Details liefert euch das folgende Video.

Das bietet die Kampagne

„Die Kampagne ist auf jeden Fall so, als würde man einen Sommer-Blockbuster durchspielen, der für jeden zugänglich ist“, meinte Murray Kraft. In typischer „Call of Duty“-Manier bietet uns der Shooter eine Geschichte, in der unser Weg an Schauplätze rund um den Globus führt.

Darunter dem Irak, Kuwait oder der US-amerikanischen Hauptstadt Washington D.C.

„Die schiere Vielfalt im Spiel ist ziemlich spektakulär, da es viel Raum zum Erkunden gibt. Der Spieler kann es angehen, wie er es möchte. Wir erlauben in diesen Bereichen unterschiedliche Strategien“, behauptete Kraft.

„Ihr werdet feststellen, dass euer Kumpel es anders gespielt hat und ein ganz anderes Ergebnis erzielt hat, oder dass ihm etwas passiert ist, das euch nicht passiert ist. Es gibt also einen hohen Wiederspielwert“, fügte der leitende Umgebungskünstler Tyler Anlauf hinzu.

Wie Treyarch enthüllte, bietet die Kampagne vier Schwierigkeitsgrade.

Recruit: Für neue Spieler in der Welt von „Call of Duty“.

Für neue Spieler in der Welt von „Call of Duty“. Regular: Eure Fähigkeiten im Kampf werden getestet.

Eure Fähigkeiten im Kampf werden getestet. Hardened: Eure Fähigkeiten werden beansprucht.

Eure Fähigkeiten werden beansprucht. Veteran: Ihr werdet nicht überleben.

Diese Belohnungen schaltet ihr in der Kampagne frei

Wer die Kampagne von „Call of Duty: Black Ops 6“ erfolgreich abschließt, schaltet diverse exklusive Belohnungen frei. Zu diesen gehören zum einen diverse Blaupausen für Waffen, die ihr nach der Freischaltung verwenden könnt. Hinzukommen ein Finisher, bei dem eine Spitzhacke zum Einsatz kommt, oder ein Operator-Skin.

Die offizielle Übersicht zeigt die Belohnungen für den Abschluss der Kampagne.

“Slip Sauce” Spray

“Forging Fate” Weapon Vinyl

“Hook, Line, and Sinker” Finishing Move

“Onyx Echo” Blueprint (Sniper Rifle: LR 7.62)

“Allied Effort” Weapon Vinyl

“Heist” Operator

“Tank” Charm

“A Good Look at the Devil” Wallpaper

“The Cradle” Charm

“Case Cracker” Blueprint (Melee Weapon: Knife)

“Truth Serum” Blueprint (Assault Rifle: AMES 85)

“Pocket Aces” Blueprint (SMG: Jackal PDW)

“The Bastion” Blueprint (Shotgun: Marine SP)

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Im Gegensatz zu den Ablegern der Vorjahre gibt es dieses Mal keinen Vorabzugriff für Vorbesteller der Sonder-Editionen.

Zudem räumten die Entwickler von Treyarch kurz vor dem Release ein, dass auf den alten Konsolen nicht alle Features realisiert werden konnten. Beispielsweise bleibt der Theater-Modus auf der PS4 und der Xbox One außen vor.

