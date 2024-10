Dragon Ball Sparking Zero: DLC dank Steam-Backend enthüllt

Zwar dürfen sich Vorbesteller bereits seit einigen Tagen in Scharmützel von „Dragon Ball: Sparking! Zero“ stürzen. Alle anderen müssen sich hingegen bis zum 11. Oktober 2024 gedulden, bevor sie endlich loslegen dürfen – also bis zum morgigen Freitag. Doch schon vor dem eigentlichen Launch sorgt das Beat ‚em Up für einiges an Aufsehen. Das liegt nicht nur an den Berichten über den anscheinend knackigen Schwierigkeitsgrad, sondern auch an mysteriösen Hinweisen auf einen DLC.

DLC für Dragon Ball: Sparking! Zero geplant

Es ist zwar bereits seit einiger Zeit bekannt, dass es einen umfangreichen Season-Pass für „Dragon Ball: Sparking! Zero“ geben wird. Demnach ist die Enthüllung eines DLCs für sich gesehen keine allzu große Überraschung. Dennoch schlägt die Entdeckung mittlerweile etwas höhere Wellen. Auslöser hierfür ist ein neuer Eintrag in der Steam-Datenbank. Dort ist seit kurzem ein nicht näher beschriebenes „Martial Arts Pack“ für das Kampfspiel aufgeführt. Dieser Eintrag datiert vom 9. Oktober 2024, ist demnach taufrisch.

Weitere Details sind der Datenbank nicht zu entnehmen, sodass der Inhalt des DLCs aktuell noch ein Rätsel bleibt – zumindest von offizieller Seite. Reddit-Benutzer „Zeucleio“ ist jedoch auf eine heiße Spur gestoßen: Am heutigen Tag erschien in Japan ein offizielles Begleitbuch zu „Dragon Ball: Sparking! Zero“. Darin ist unter anderem ein Code zu finden, mit dessen Hilfe das „Martial Arts Pack“ freizuschalten ist.

Doch damit nicht genug: Auf diese Weise sind mittlerweile auch konkrete Details zu den Inhalten der Download-Erweiterung aufgetaucht. Demnach dürfen sich die Fans wohl auf Bardock, Future Gohan, Future Gohan SSJ sowie Bardock Z freuen. Hinzu kommt ein nicht näher beschriebenes Super Sparking-Objekt. Eine offizielle Bestätigung oder gar Ankündigung des „Martial Arts Pack“ für „Dragon Ball: Sparking! Zero“ seitens Bandai Namco steht bisher allerdings aus.

Wie gut ist Dragon Ball: Sparking! Zero?

Zwar kommt „Dragon Ball: Sparking! Zero“ erst am 11. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S offiziell auf den Markt. Doch die ersten Testberichte der internationalen Magazine tauchen bereits seit einigen Tagen auf.

Bei bisher 55 veröffentlichten Rezensionen kommt das neueste Kampfspiel aus dem Hause Bandai Namco derzeit auf eine Metacritic-Wertung in Höhe von 83 Prozent. Spätestens zum Wochenende dürfte dort eine erste Tendenz des User-Score zu finden sein.

