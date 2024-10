Nintendo Alarmo: Interaktiver Wecker statt Switch 2 vorgestellt – Jetzt vorbestellbar

Update: Interessierte Spieler können Alarmo ab sofort vorbestellen, was im offiziellen Shop von Nintendo für knapp unter 100 Euro möglich ist.

Zur Vorbestellung: Alarmo bei Nintendo für 99,99 Euro

Ursprüngliche Meldung: Während die Gaming-Welt auf die Ankündigung des Switch-Nachfolgers wartet, hat Nintendo nun einen Wecker namens Alarmo vorgestellt. Enthalten ist ein Bewegungssensor, der auf euren Körper reagiert und Sounds aus Videospielen abspielt. So sollt ihr das Gefühl bekommen, in der jeweiligen Spielwelt aufzuwachen.

Ein Nintendo-Held eurer Wahl schlummert auf dem Display

Ihr wählt auf dem 2,8 Zoll großen Display einen Charakter eurer Wahl aus. Ihr könnt ihn dauerhaft auf dem Screen sehen. Beim Klingeln tritt dann ein Besucher in den Vordergrund, was bei „Super Mario“ Peach sein könnte. Wenn ihr dann zu lange im Bett bleibt, wird der Sound intensiver. Habt ihr es schließlich geschafft, aus den Federn zu kommen, werdet ihr mit einer kurzen Siegesmelodie belohnt.

Insgesamt 35 Alarme aus fünf Nintendo-Spielen sind für Alarmo verfügbar. Darunter befinden sich die Münzgeräusche von „Super Mario Odyssey“, die Tintenkleckse von „Splatoon 3“ und die Parasail-Musik von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Weitere Sounds folgen in Form von kostenlosen Updates.

Add some play to the start of your day! Das Motto des Nintendo Sound Clocks

So funktioniert die Anwendung: Der Alarmo-Bildschirm muss in Richtung der Mitte des Bettes platziert werden. Stellt den Wecker so auf, dass er maximal 50 Zentimeter von euch entfernt ist und 0 bis 20 Zentimeter über dem Bett liegt.

Bei der Nutzung des Weckers sollte sich jedoch nur eine Person im Bett befinden. Laut Nintendo kann Alarmo bei Bewegungen von mehreren Personen durcheinanderkommen. Auch Haustiere und sich bewegende Objekte wie beispielsweise ein Ventilator oder die Zeiger einer Uhr können den Wecker verwirren. In solchen Situationen könnt ihr in den Tastenmodus wechseln, wobei der Bewegungssensor deaktiviert ist.

Der Preis für den Nintendo Sound Clock beträgt 99,99 Dollar. Im Nintendo Store könnt ihr bestellen.

Weitere Meldungen zu Nintendo Sound Clock.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren