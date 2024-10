PS5 Pro: Auch für kleine Studios geeignet – Entwickler lobt den Optimierungsprozess

Seit der offiziellen Ankündigung im letzten Monat sorgt die PS5 Pro für allerlei Gesprächsstoff. Nachdem sich die Diskussionen zunächst vor allem um den stattlichen Preis von knapp 800 Euro drehten, rückten zuletzt die technischen Eigenschaften der neuen Sony-Konsole in den Mittelpunkt.

Einen ersten Eindruck von dem, was wir von PS5 Pro Enhanced-Titeln erwarten dürfen, lieferte uns das Rollenspiel „Demon’s Souls“, das von den Kollegen von Digital Foundry kürzlich ausführlich analysiert wurde. Die wichtigsten Details zu den gebotenen Verbesserungen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wie ein Indie-Entwickler auf Resetera anmerkte, dachte Sony bei der Entwicklungsumgebung der PS5 Pro nicht nur an große Studios und Publisher. Auch kleinere Entwickler können ihre Spiele recht unkompliziert für die High-End-Konsole optimieren.

Ein positives Fazit zur Arbeit mit der PS5 Pro

Laut eigenen Angaben arbeitet der Entwickler an zwei Spielen, die er für die PS5 Pro optimiert. Einen bereits erhältlichen Titel und einen, der sich derzeit noch in Arbeit befindet. In beiden Fällen wartet unter dem Strich ein positives Fazit, da die Entwicklungsumgebung der PS5 Pro sehr unkompliziert ausfalle.

„Ich arbeite an zwei Spielen, die über eine native Unterstützung für die PS5 Pro verfügen werden. Eines davon ist noch unveröffentlicht, das andere bereits auf dem Markt. Beide sind Open-World-Spiele in 3D und nutzen jeweils UE4.27+ und UE5.4.4 (Lumen RTGI, AO, Reflections und WP). Das neue Spiel wird etwa zum Zeitpunkt der PS5 Pro-Veröffentlichung erscheinen“, führte der Entwickler aus.

„Wir planen auch, dass das PS5 Pro-Update für den älteren Titel um die gleiche Zeit online geht. Ich hoffe, bald mehr Infos teilen zu können“, heißt es weiter. „Aber ich kann schon sagen, dass der Update-Workflow für die neue Konsole sehr entwicklerfreundlich ist. Selbst für ein sehr kleines Studio wie unseres.“

Nicht optimierte Spiele profitieren ebenfalls von der PS5 Pro

Im weiteren Verlauf seines Statements betonte der Entwickler, dass Spiele auch ohne eine native Unterstützung beziehungsweise ein entsprechendes Upgrade von der Hardware der PS5 Pro profitieren.

„Auch ohne native Unterstützung lief unser Spiel bereits deutlich besser, da wir DRS und eine unbeschränkte Framerate (bis zu 120 FPS) verwenden. Daher erwarte ich hervorragende Ergebnisse bei jedem PS5-Spiel, das DRS nutzt und/oder 60 FPS oder mehr anstrebt“, ergänzte er diesbezüglich.

Ob die PS5 Pro den Erwartungen der Community gerecht wird, erfahren wir in wenigen Wochen. So erscheint das Mid-Gen-Upgrade zur PS5 am 7. November 2024. Der Preis für die PS5 Pro liegt in Europa bei 799,99 Euro.

Zu bedachten ist in diesem Zusammenhang, dass die neue Konsole ohne ein Laufwerk ausgeliefert wird. Dieses müsstet ihr bei Interesse zum Preis von rund 120 Euro separat erwerben.

