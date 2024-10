PS5 Pro: Dank Trade-in bei GameStop ab 449,99 Euro

Nachdem der Vorverkauf der PS5 Pro im vergangenen September zunächst über PlayStation Direct eingeläutet wurde, sind ab heute auch reguläre Einzelhändler in der Lage, die neue Sony-Konsole zu verkaufen. Wir berichteten am Vormittag.

Zu diesen Händlern gehört GameStop, das den Vorverkauf einmal mehr mit dem optionalen Trade-in verbindet. Das heißt: PlayStation-Spieler legen bei GameStop ihre bisherige PS5 auf den Tisch und erhalten eine Gutschrift, die den Preis der PS5 Pro reduziert. Los geht es im besten Fall bei 449,99 Euro.

Trade-in bei GameStop mit bis zu 350 Euro Gutschrift

Die Trade-in-Aktion zielt auf mehrere PS5-Modelle ab, angefangen beim Launch-Modell mit und ohne Laufwerk. Auch die PS5 Slim nimmt GameStop gern entgegen und reduziert den für die PS5 Pro zu zahlenden Betrag entsprechend.

Die Gutschriften in der Übersicht:

PS5 Disc Edition: 320 Euro

PS5 Digital Edition: 280 Euro

PS5 Slim Disc Edition: 350 Euro

PS5 Slim Digital Edition: 310 Euro

Damit ergeben sich für die PS5 Pro zu zahlende Beträge zwischen 449,99 und 519,99 Euro – zumindest in der Theorie, denn der Zustand der Konsole, die bei GameStop abgegeben werden soll, ist für die Preisberechnung relevant.

Nachfolgend die wichtigsten Bedingungen der Aktion:

Nur bei Abholung der vorbestellten PS5 Pro in den Stores.

Ermöglicht Tausch einer PS5 gegen eine vorbestellte, angezahlte PlayStation 5 Pro zu reduziertem Preis.

Reduzierter Preis abhängig vom Zustand der abgegebenen PS5 und Zubehör.

Abgegebene Konsole muss voll funktionsfähig sein, inklusive Original-Zubehör (z.B. Controller, Standardkabel). Auch Ablehnung möglich.

Kabel können von Drittherstellern sein, Headset-Abgabe nicht erforderlich.

Teilnahme ab 18 Jahren, nur eine Konsole pro Person.

Konsole wird beim Ankauf im Store zurückgesetzt.

Überprüfung der Konsole im Store (ca. 15 Minuten), bei hoher Nachfrage Verschiebung möglich.

Tausch anderer PlayStation-Konsolen nicht möglich.

Die vollständigen Ankaufbedingungen hält GameStop auf der verlinkten Webseite bereit.

Rechnet sich die Trade-In-Aktion für Spieler?

Eine PS5 Pro zum Preis von 449,99 Euro mag verlockend klingen. Am Ende ist es natürlich nicht die Investition, die der Kunde tätigt. Denn auch die Eintauschkonsole hat einen Marktwert. Daher sollte zunächst geprüft werden, welche Beträge bei eBay und Co. üblich sind.

Hierbei ist zu beachten, dass die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt werden und nicht die reinen Angebote, die mitunter keinen Käufer finden. Im Fall der PS5 Slim mit Laufwerk enden beispielsweise in Kürze mehrere Auktionen, bei denen die Preise momentan bei etwa 300 Euro (meist plus Versand) liegen, was sich bis zum Ende der Auktion noch ändern dürfte. Bei eBay Kleinanzeigen sind derartige Modelle mit mehr als 400 Euro gelistet, was aber nicht zwangsläufig zu einem Verkauf führen muss.

Solltet ihr am Ende mit den Bedingungen von GameStop einverstanden sein, könnt ihr euch eure PS5 Pro hier zum Trade-in-Preis reservieren.

Weitere Artikel zur PS5 Pro:

Auch der Launch der neuen Konsole lässt nicht mehr lange auf sich warten: Die Markteinführung der PS5 Pro ist für den 7. November 2024 vorgesehen.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren