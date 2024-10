PS5 Pro & PS5 30th Anniversary: Ab heute bei Amazon, Media Markt und Co. vorbestellbar

Die PlayStation-Familie erhält Nachschub: Die PS5 Pro und die PS5 30th Anniversary Edition nähern sich der Veröffentlichung im kommenden November. Zunächst durchläuft die Hardware eine Vorbestellphase, die heute ausgeweitet wird.

Neben dem direkten Verkauf bei Sony, der schon vor zwei Wochen startete, können Interessierte ab heute auch bei großen Händlern wie Amazon und Media Markt ihre Bestellungen aufgeben.

Mit rund 800 Euro seid ihr dabei

Am Preis ändert sich auch beim Verkauf über den Einzelhandel nichts. Die PS5 Pro wird zum Preis von 799,99 Euro angeboten. Dafür bekommen Käufer einiges geboten. Sony gibt an, dass die Konsole ein um 45 Prozent schnelleres Rendering ermöglicht. Und auch PSSR gilt als eine Art Game-Changer. Es ist eine fortschrittliche Upscaling-Technologie. Ebenfalls ist eine 2 TB umfassende SSD verbaut.

Bei folgenden Händlern sollte die PS5 Pro im Laufe des Tages auftauchen.

Zu beachten ist: Die PS5 Pro kommt ohne Disk-Laufwerk daher, bietet aber die Möglichkeit, ein separates Laufwerk zu erwerben und anzubringen. Zudem ist der vertikale Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten und muss bei Bedarf separat gekauft werden.

PS5 30th Anniversary Limited Edition

Neben der PS5 Pro bietet Sony eine exklusive 30th Anniversary Limited Edition an, die in zwei Versionen erhältlich ist bzw. war: die PS5 Digital Edition und die PS5 Pro Limited Edition. Letztere ist ausverkauft und Fans werden nur noch für Tausende Euro auf eBay und Co. fündig.

Die 30th Anniversary Edition der PS5 Slim hingegen landet heute ebenfalls im Einzelhandel. Auch hier solltet ihr im Laufe des Tages bei den üblichen Händlern fündig werden.

PS5 Slim 30th Anniversary Limited Edition vorbestellen:

Die an die erste PlayStation angelehnte Edition beinhaltet Zubehör wie den DualSense-Controller in der gleichen Farbgebung. Hinzu kommen folgende Sonderinhalte:

Kabelanschluss im Original-PlayStation-Controller-Stil

Vier PlayStation-Shapes-Kabelbinder

PlayStation-Aufkleber

Limitiertes PlayStation-Poster (1 von 30 möglichen Designs)

PlayStation-Büroklammer

Während die PS5 Pro auch bei PlayStation Direct nicht ausverkauft ist, bleibt abzuwarten, wie sich die Verfügbarkeit der PS5 Slim 30th Anniversary Limited Edition gestaltet. Im Fall des DualSense-Controllers im Classic-Look werden Interessenten schon seit zwei Wochen im regulären Handel fündig.

Hier gibt es den DualSense in der 30th Anniversary Limited Edition:

Der offizielle Launch der PS5 Pro ist für den 7. November 2024 vorgesehen. Die PlayStation 30th Anniversary Collection wird ab dem 21. November 2024 ausgeliefert. Mittlerweile wurden mehr als 60 Spiele angekündigt, die mit einem Enhanced-Patch für die Pro-Konsole fit gemacht werden und die Vorteile der Hardware ausnutzen – darunter auch „God of War Ragnarök“.

