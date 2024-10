Top 20 Deutschland: September-Charts mit Astro Bot und EA FC 25

Zwar hat der Oktober fast zwei Wochen auf dem Buckel. Doch erst jetzt hat Game, der Verband der deutschen Spielebranche, die offiziellen Verkaufscharts aus dem vergangenen Monat für Deutschland veröffentlicht.

Der Blick auf die Top 20 ist diesmal besonders interessant, denn immerhin feierte im September eine Vielzahl von Spiele-Highlights ihr Debüt. Wer konnte sich den Spitzenplatz sichern?

Die meistverkauften Spiele im September 2024

Wenig überraschend konnte sich das neueste Fußballspiel „EA Sports FC 25“ auf den Thron der deutschen Verkaufscharts schwingen. Hierfür haben lediglich einige Tage ausgereicht, denn der Titel aus dem Hause Electronic Arts kam bekanntlich erst am 27. September 2024 auf den Markt.

Dieser geballten Wucht mussten sich auch andere Neuerscheinungen geschlagen geben, die eigentlich ebenfalls durchaus das Zeug als Spitzenreiter hatten. Sowohl der Third-Person-Slayer „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ als auch das extrem gefeierte PS5-Highlight „Astro Bot“ konnten „EA Sports FC 25“ nicht das Wasser reichen und mussten sich mit dem dritten beziehungsweise vierten Platz der Verkaufscharts zufriedengeben.

Ebenfalls neu in den Top 20 sind das Action-Adventure „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“ sowie das Basketballspiel „NBA 2K25“, die es immerhin noch unter die zehn meistverkauften Spiele des Monats September geschafft haben. Dazwischen sind einige Dauerbrenner wie etwa „GTA 5“ und „Hogwarts Legacy“ zu finden, die mitunter aufgrund von Sales-Aktionen etwas Aufwind erhalten haben. Wir präsentieren an dieser Stelle die vollständigen Top 20 aus Deutschland.

EA Sports FC 25 (Electronic Arts) The Crew 2 (Ubisoft) Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Focus Entertainment) Astro Bot (Sony Interactive Entertainment) Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games) Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo) NBA 2K25 (2K) Age of Mythology: Retold (Microsoft) The Crew Motorfest (Ubisoft) Star Wars Outlaws (Ubisoft) Test Drive Unlimited Solar Crown (Nacon) A Way Out (Electronic Arts) Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) It Takes Two (Electronic Arts) Sea of Thieves (Microsoft) EA Sports FC 24 (Electronic Arts) God of War Ragnarök (Sony Interactive Entertainment) Elden Ring (Bandai Namco Entertainment) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

Wie werden die Verkaufscharts berechnet?

Die aktuellen Top 20 aus Deutschland sind plattformübergreifend und umfassen sowohl die verkauften Exemplare auf physischen Datenträgern als auch in digitaler Form (Downloads). In die Berechnung fließen sämtliche Spiele ein, die auf dem PC und Konsolen erhältlich sind. Die Zahlen basieren auf den jeweils neuesten Berichten der Plattform Game Sales Data (GSD).

