Until Dawn: 28 Prozent weniger PS5-Spieler als Concord – Bericht

Until Dawn:

Das kürzlich veröffentlichte "Until Dawn"-Remake ist offenbar nicht nur auf dem PC ein Flop. Aufgetauchte PS5-Zahlen sehen ebenfalls düster aus.

Beim Remake von „Until Dawn“ handelt es sich offenbar um einen der schlechtesten PlayStation-Launches der jüngeren Zeit. Darauf deuten Daten von über 3,1 Millionen aktiven PSN-Accounts hin, die TrueTrophies und GameInsights ermittelt haben.

Tatsächlich hat „Until Dawn“ noch schlechter als das brachial gefloppte „Concord“ abgeschnitten. Der Helden-Shooter wurde nach nur zwei Wochen offline geschaltet, hatte aber immer noch 28 Prozent mehr Spieler als das Horror-Remake. Demzufolge scheint der Launch eine Katastrophe zu sein.

Zwei weitere Vergleiche: „The Last of Us Part 2“ hatte 98,5 Prozent mehr Spieler – ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähnlich ist es bei „Astro Bot“, das 95,5 Prozent mehr Nutzer vorzuweisen hat.

„The Last of Us Part 2“ ist laut der Strichprobe das Game mit den meisten Nutzern im bisherigen Jahr. Allerdings konnten hier sehr viele Spieler ein kostengünstiges PS5-Upgrade nutzen.

Wenig Marketing für Until Dawn könnte ein Grund sein

Ein Grund für das miese Abschneiden könnten die geringen Marketingbemühungen seitens Sony PlayStation sein. Im Gegensatz zu „Astro Bot“ wurden lediglich ein paar Trailer veröffentlicht. Möglicherweise dachten die Verantwortlichen, dass die Neuauflage wegen des überaus beliebten Originals anziehend genug sei. Das kürzlich veröffentlichte „Silent Hill 2“-Remake könnte ebenfalls einen Einfluss gehabt haben. Oder die Leute haben einfach die Nase voll von so vielen Neuauflagen…

Auch auf dem PC ist „Until Dawn“ schlecht gestartet. Der Spieler-Peak auf Steam betrug nur 2.607 Spieler. Es ist der drittschlechteste PC-Start eines Sony-Spiels. Nur „Sackboy: A Big Adventure“ (610 Spieler) und „Concord“ (697 Spieler) legten einen noch schlechteren Launch hin.

„Until Dawn“ kostet im PlayStation Store 69,99 Euro. Den gleichen Preis zahlen die Leute auf Steam und im Epic Games Store. Das Spielerlebnis basiert auf der Unreal Engine 5 und enthält Erweiterungen wie kinoreife Filmsequenzen oder verfeinerte Gameplay-Mechaniken. Neu ist außerdem die Third-Person-Perspektive.

Weitere Meldungen zu Until Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren