PS5: Dicker Rabatt für Slim-Modell, PS5 Pro weiterhin vorbestellbar

Kurz nach der Ankündigung der PS5 Pro überraschte Sony mit einer Preisaktion für das Slim-Modell. Der zu zahlende Betrag sank abhängig vom Händler auf bis zu 379 Euro. Für diesen Betrag bekamen Kunden die Digital-Edition, die regulär mit 449,99 Euro zu Buche schlägt.

Wer die offizielle Aktion verpasst hat, wird weiterhin bei Amazon fündig, wo die PS5 Slim in der Digital-Edition nach wie vor für die erwähnten 379 Euro zu haben ist. Da es sich um ein befristetes Angebot handelt, ist offen, wann der Preis von Amazon zurückgesetzt wird. Angekündigt war die ursprüngliche Aktion mit einem Ende am 6. Oktober 2024.

Falls ihr nicht auf das Disk-Laufwerk verzichten möchtet, greift einfach zur PS5 Slim in der Komplettfassung. Auch dieses Modell ist bei Amazon im Preis gesenkt und kostet gerade einmal 100 Euro mehr als die Digital-Edition. Statt 549,99 Euro werden nur 479,99 Euro fällig.

Auch den DualSense gibt es bei Amazon mit einem kleinen Rabatt von 13 Prozent. Im Fall des Controllers ist es nicht der bisher größte Rabatt dieser Art.

PS5 Pro ist weiterhin erhältlich

Die PS5 Slim bekommt bald eine potentere Hardware an die Seite gestellt. Der Launch der PS5 Pro naht. Sonys Mid-Gen-Upgrade wird am 7. November 2024 veröffentlicht und ist in Europa für 799,99 Euro erhältlich.

Im Gegensatz zur ursprünglichen PS5, die nach dem Launch etwa zwei Jahre lang von erheblichen Lieferengpässen eingeschränkt war, zeichnet sich bei der PS5 Pro keine Situation dieser Art ab. Nach wie vor sind Interessenten in der Lage, sie in den Warenkorb zu packen und den Kauf für 799,99 Euro abzuschließen.

Die Konsole wird ohne Laufwerk und Standfuß ausgeliefert und bietet verbesserte GPU-Leistungen sowie die PSSR-Technologie („PlayStation Spectral Super Resolution“). Sie soll die Grafikqualität und Auflösung in Spielen signifikant verbessern, indem ein fortschrittliches KI-Upscaling erfolgt.

Zum Launch der PS5 Pro erwartet Sony eine Auswahl von 40 bis 50 optimierten Spielen, die sich die Vorteile der neuen Hardware zunutze machen. Entsprechende Games sind mit einem Enhanced-Label markiert.

Die Verkaufszahlen der PS5 lagen zuletzt hinter den Prognosen zurück. Zunächst hatte Sony angestrebt, im vergangenen Geschäftsjahr 25 Millionen Konsolen abzusetzen. Diese Zielvorgabe wurde später auf 21 Millionen reduziert. In der jüngsten Ankündigung war von insgesamt 61,7 Millionen Auslieferungen seit dem Launch die Rede.

Die aktuelle Situation auf dem Konsolenmarkt scheint die direkte Konkurrenz letztlich viel härter zu treffen. In Europa ging es zuletzt deutlich bergab.

